Triển khai các nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung hàng hóa, xăng dầu, điện dịp Tết

Bộ Công Thương vừa ban hành công văn số 176/VP-THCC thông báo chỉ đạo của Thứ trưởng Trương Thanh Hoài về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Gian hàng phục vụ Tết nguyên đán Bính Ngọ ở siêu thị GO! Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ngày 01/02/2026, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 07/CĐ-TTg về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Để chuẩn bị chu đáo và bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài yêu cầu Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình thị trường, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tại địa phương chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt gãy nguồn cung dẫn tới tăng giá bất hợp lý. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung - cầu, đưa hàng Việt về khu vực nông thôn, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa.

Song song với đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường địa phương tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường, nhất là về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hóa lưu thông.

Thứ trưởng cũng yêu cầu bảo đảm đầy đủ nguồn cung xăng dầu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt trong mọi tình huống; đồng thời triển khai các giải pháp cân đối cung cầu hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu, thực hiện nghiêm quy định về kê khai, niêm yết giá và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Đối với lĩnh vực điện lực, Thứ trưởng giao Cục Điện lực chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm nguồn cung sản xuất điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt trong mọi tình hướng.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Công Thương tổ chức tốt công tác thăm hỏi, động viên, chúc Tết đối với cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy định không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm sử dụng công quỹ để biếu, tặng quà Tết dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho các hoạt động lễ hội, vui chơi.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị phải khẩn trương tập trung triển khai công việc, không để xảy ra tình trạng ách tắc, gián đoạn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; không tổ chức ăn uống, chúc Tết trong giờ hành chính mà tập trung ngay vào công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được phân công./.

Theo TTXVN