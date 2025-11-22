Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Trên khu tái định cư Co Hương

Thảo Nguyên - Hoàng Đông
(Baothanhhoa.vn) - Tại khu tái định cư Co Hương, thuộc bản Ngàm, xã Tam Thanh, những nếp nhà sàn kiên cố mới được xây dựng là niềm vui của đồng bào dân tộc Thái nơi đây. Không còn những nỗi lo sạt lở mỗi mùa mưa bão đến, bà con yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống mới.

Tại khu tái định cư Co Hương, thuộc bản Ngàm, xã Tam Thanh, những nếp nhà sàn kiên cố mới được xây dựng là niềm vui của đồng bào dân tộc Thái nơi đây. Không còn những nỗi lo sạt lở mỗi mùa mưa bão đến, bà con yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống mới.

Video: Khu tái định cư Co Hương.

Khu tái định cư Co Hương được xây dựng trên đỉnh đồi Poom Phai. Những nếp nhà sàn của đồng bào dân tộc Thái nổi bật, vững chãi giữa núi rừng.

Khu tái định cư Co Hương được xây dựng thuộc Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thanh Hóa. Việc hoàn thiện hạ tầng điện, nước sạch, đường giao thông nội bản, tạo điều kiện thuận lợi để người dân an cư.

Chị Lò Thị Doan, một hộ dân sinh sống tại Co Hương, kể: “Gia đình tôi có 4 người, nghề nghiệp chính là làm ruộng. Có nhà ổn định, không còn phải lo mỗi mùa mưa bão, chúng tôi yên tâm hơn trong lao động và chăm lo cho các con".

Không còn nỗi lo sạt lở, không còn cảnh mưa bão làm đảo lộn cuộc sống, người dân giờ yên tâm dựng xây mái ấm, vun đắp từng ngày bình yên. Những ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa, chắn gió mà còn là biểu tượng của sự an tâm, niềm hy vọng cho mỗi gia đình.

Chị em phụ nữ tận dụng thời gian nông nhàn để dệt vải, giữ gìn văn hóa truyền thống.

Trẻ em hồn nhiên, chơi vui bên hiên nhà.

Anh Lò Văn Khương, Phó bản, Trưởng Ban Công tác Mặt trận bản Ngàm, chia sẻ: Bản Ngàm có 139 hộ với gần 700 nhân khẩu, được chia thành 3 khu. Khu tái định cư Co Hương có 36 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Khu tái định cư được Nhà nước xây dựng từ năm 2021, năm 2022 đưa vào sử dụng giúp bà con ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.

Bà con ở Co Hương chủ yếu chăn nuôi bò, gà, vịt, với hơn 20 hộ nuôi khoảng 2.000 con gà và canh tác 13,8 ha lúa nước hai vụ. Một số hộ như gia đình anh Lò Văn Kính còn thử nghiệm nuôi dúi mốc, vừa làm giống vừa cung cấp thương phẩm, góp phần cải thiện thu nhập và tạo thêm sự đa dạng trong sinh kế.

Trên đỉnh đồi Poom Phai, những nụ hoa đầu mùa hé nở, những gốc mít, nhãn bắt đầu cho quả - khởi đầu cho cuộc sống của bà con khu tái định cư Co Hương, xã Tam Thanh. Không còn nỗi lo sạt lở, không còn cảnh mưa bão làm đảo lộn cuộc sống, người dân giờ yên tâm dựng xây mái ấm, vun đắp từng ngày bình yên. Những ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa, chắn gió mà còn là biểu tượng của sự an tâm, niềm hy vọng cho mỗi gia đình.

Thảo Nguyên - Hoàng Đông

