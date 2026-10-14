Trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc tiếp công dân

Từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đến nay, công tác tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Công dân phản ánh, kiến nghị tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Mới đây, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp công dân định kỳ hằng tháng, để lắng nghe và giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm. Tại buổi tiếp, công dân đã phản ánh, kiến nghị với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất khi đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất, miễn tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư... Tất cả những vấn đề, vụ việc mà công dân phản ánh tồn tại đã lâu, nhiều vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhiều lần, nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận cuối cùng.

Trên cơ sở hồ sơ phản ánh và đối thoại trực tiếp với công dân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và lãnh đạo địa phương làm rõ nội dung phản ánh, trách nhiệm từng cấp, từng ngành trong việc tham mưu, đề xuất phương án xử lý. Trong đó, đối với kiến nghị của hộ gia đình ông Phạm Khắc Chiến, ở thôn Đồng Tâm, xã Sao Vàng kiến nghị UBND xã Thọ Bình và các đơn vị có liên quan tiếp nhận và giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra, rà soát lại quá trình sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Chiến, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về HĐND tỉnh để theo dõi, giám sát.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Thường trực HĐND các cấp trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai tới các ban HĐND, đại biểu HĐND thông qua các phiên họp của thường trực HĐND và các kỳ họp thường lệ của HĐND. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn, thư của công dân cho đại biểu HĐND. Công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các ngành, các cấp trong việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn được quan tâm, thực hiện thường xuyên. Hằng tháng, Thường trực HĐND các cấp ban hành lịch tiếp công dân theo quy định pháp luật; đồng thời bố trí địa điểm tiếp công dân, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ tốt cho hoạt động tiếp công dân.

Tại các buổi tiếp công dân định kỳ, công dân được trao đổi thẳng thắn những khúc mắc; được hướng dẫn, giúp đỡ thực hiện quyền KNTC, đơn thư của công dân được tiếp nhận để chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Thông qua các buổi tiếp công dân, các đại biểu HĐND còn tiến hành giải thích, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ đó góp phần nâng cao hiểu biết, kiến thức pháp luật cho người dân. Cùng với tiếp công dân, thường trực HĐND, các vị đại biểu HĐND luôn quan tâm, chú trọng đến công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư của công dân gắn với việc giải quyết. Trong đó, thường xuyên chỉ đạo kịp thời việc nghiên cứu, phân loại, tham mưu chuyển đến đúng cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời theo dõi, giám sát đối với những đơn của công dân đang trong quá trình giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền. Do đó, các đơn của công dân đều được nghiên cứu, tham mưu xử lý kịp thời, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam, công tác tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn KNTC của HĐND các cấp, các đại biểu HĐND thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc tồn đọng, bức xúc kéo dài trong Nhân dân đã được giải quyết. Tình trạng khiếu kiện đông người, khiếu kiện tại trụ sở các cơ quan chính quyền đã được phối hợp giải quyết kịp thời. Chất lượng xử lý các kiến nghị của cử tri, đơn, thư KNTC của công dân được nâng lên, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương.

Bài và ảnh: Quốc Hương