Cử tri kiến nghị giải quyết các vấn đề về hạ tầng, chế độ chính sách sau sáp nhập

Sáng 10/11, tại xã Biện Thượng, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 14 gồm các đại biểu: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Phạm Quốc Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Biện Thượng đã tiếp xúc cử tri hai xã Biện Thượng và Tây Đô theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027 của tỉnh. Đồng thời, thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri hai xã đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đầu tư hạ tầng, thủy lợi, giáo dục, y tế và chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở sau sáp nhập.

Cử tri xã Biện Thượng phát biểu tại hội nghị.

Cử tri xã Biện Thượng đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn, các công trình sinh hoạt cộng đồng và cơ sở vật chất trường học đã xuống cấp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập của Nhân dân.

Đặc biệt, cử tri kiến nghị khảo sát, cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu chính từ khu vực Việt Yên đến Hà Lĩnh dài khoảng 9,5km; nghiên cứu đầu tư hệ thống trạm bơm tiêu và các công trình phụ trợ nhằm từng bước khắc phục tình trạng ngập úng cho khoảng 800ha đất sản xuất nông nghiệp và các khu dân cư, trong đó có khoảng 350ha vùng sản xuất lúa nếp hạt cau.

Cử tri xã Tây Đô phát biểu tại điểm cầu trực tuyến.

Liên quan đến an toàn đê điều, cử tri xã Tây Đô phản ánh tình trạng sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng mặt đê Quảng Sâm, đoạn từ thôn Phú Yên đến thôn Cẩm Hoàng và tuyến đê qua thôn Tiến Sơn; đề nghị tỉnh sớm đầu tư khắc phục, nâng cấp, bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

Một trong những vấn đề được cử tri hai xã đặc biệt quan tâm là chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn sau sáp nhập. Theo phản ánh, địa bàn quản lý rộng, khối lượng công việc tăng cao nhưng mức phụ cấp của đội ngũ này còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Cử tri cũng kiến nghị tỉnh nghiên cứu điều chỉnh mức phụ cấp, hỗ trợ kinh phí hoạt động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách và các tổ chức đoàn thể ở thôn; đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, kiện toàn đội ngũ cán bộ, bố trí các chức danh ở thôn phù hợp với tình hình thực tế.

Các đại biểu và cử tri dự hội nghị.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri xã Biện Thượng đề nghị bổ sung giáo viên và nhân viên trường học, trong đó Trường THCS Tống Duy Tân hiện thiếu 8 giáo viên ở nhiều bộ môn.

Cử tri xã Tây Đô kiến nghị trang bị máy tính, máy in cho các thôn phục vụ chuyển đổi số; đầu tư trang thiết bị, đưa hoạt động khám, chữa bệnh tiểu đường về tuyến cơ sở nhằm tạo thuận lợi cho người dân và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri hai xã. Đồng thời khẳng định, việc lắng nghe, giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm không chỉ là trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh mà còn là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đề cập đến kiến nghị về hạ tầng thủy lợi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, việc nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn công trình và phục vụ sản xuất nông nghiệp là yêu cầu cấp thiết. Thực tế những đợt mưa lũ vừa qua cho thấy nhiều công trình hạ tầng đã bộc lộ bất cập, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân, đòi hỏi phải có giải pháp khắc phục kịp thời.

Các đại biểu và cử tri dự hội nghị.

Đồng chí đề nghị địa phương phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng rà soát hiện trạng các tuyến kênh tiêu, chủ động tổ chức thực hiện những hạng mục có thể khắc phục ngay, nhất là việc khơi thông dòng chảy, nâng cao khả năng tiêu thoát nước. Đối với các công trình cần nguồn lực lớn, cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp phù hợp, bảo đảm giải quyết căn cơ, lâu dài những khó khăn của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị các cơ quan có trách nhiệm xem xét, trả lời những vấn đề cử tri quan tâm.

Khánh Hòa