Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ

Ngày 12/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với 2 nhóm lĩnh vực: tài chính và khoa học, công nghệ.

Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tập trung vào các nội dung đại biểu quan tâm: quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; huy động và sử dụng vốn ODA; quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; huy động nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Đối với tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm, đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong phân bổ và tổ chức thực hiện. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, đến hết tháng 10/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 74%. Tuy nhiên, khâu tổ chức thực hiện, đặc biệt là chuẩn bị dự án, vẫn còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, tình trạng bán thầu, chậm giải phóng mặt bằng, biến động giá vật liệu, nhân công cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Về quản lý thuế trong hoạt động thương mại điện tử, Bộ trưởng cho biết, để quản lý chặt chẽ hoạt động này, ngành tài chính sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể, định danh và thu thập dữ liệu, bảo đảm mọi giao dịch phát sinh trong môi trường điện tử đều được quản lý, theo dõi chặt chẽ; thực hiện cơ chế khấu trừ, thu hộ, nộp thay để chống thất thu ngân sách, bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng thời, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh trên không gian mạng.

Đại biểu cũng chất vấn về tình trạng mua bán hóa đơn trái phép, chậm hoàn thuế giá trị gia tăng, nợ thuế kéo dài và những khó khăn trong tiếp cận vốn, thủ tục hành chính của doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời rà soát, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với nhóm vấn đề khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chất vấn về tiến độ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; việc phân bổ, giải ngân và sử dụng nguồn lực; phát triển công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, kết nối dữ liệu và ứng dụng AI.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chất vấn. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Một trong những vấn đề được đại biểu quan tâm là tỷ lệ giải ngân kinh phí dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thấp. Theo Bộ trưởng, nguyên nhân chủ yếu do nguồn lực tăng nhanh, một số cơ chế, chính sách còn độ trễ, có sự thay đổi căn bản trong xác định các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị chưa đồng đều. Bộ sẽ phối hợp với các địa phương nâng cao chất lượng lập dự toán, rút ngắn thời gian thẩm định, phân bổ kinh phí, bảo đảm từng đồng ngân sách được sử dụng hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Trả lời chất vấn và giải trình thêm những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh quyết tâm phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt trên 10%, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%. Năm 2027, Việt Nam cần huy động khoảng 6-6,4 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Chính phủ sẽ xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương; ưu tiên các lĩnh vực trọng tâm, tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn tăng trưởng với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Sau một ngày làm việc, 65 đại biểu đã đặt câu hỏi chất vấn, 7 đại biểu tham gia tranh luận. Còn 43 đại biểu đăng ký nhưng chưa có thời gian chất vấn trực tiếp, được đề nghị gửi câu hỏi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển thành viên Chính phủ trả lời bằng văn bản.

Phát biểu kết luận phiên chất vấn ngày 12/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và bộ trưởng đã trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, đưa ra các giải pháp và cam kết thực hiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xây dựng dự thảo nghị quyết về hoạt động chất vấn, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm, trình Quốc hội thông qua vào cuối kỳ họp làm cơ sở giám sát thực hiện.

Cẩm Tú