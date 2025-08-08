Top 5 tour trong ngày tại Đà Nẵng chọn ngay cùng Đại Việt Tourist

Đà Nẵng là một điểm đến đẹp bậc nhất tại miền Trung, luôn có vô vàn điều để trải nghiệm, từ cảnh quan thiên nhiên đến văn hóa. Nếu chỉ có một ngày để khám phá nơi này, việc lựa chọn tour trong ngày là lựa chọn lý tưởng nhất. Đại Việt Tourist đang cung cấp nhiều chương trình tour 1 ngày với lịch trình chuyên nghiệp, tối ưu giúp bạn tận hưởng chuyến đi trọn vẹn và tiết kiệm.

Đại Việt Tourist - Đơn vị số 1 về thế mạnh tổ chức tour trong ngày

Đại Việt Tourist có tên đầy đủ là Công t y TNHH Lữ Hành Đại Việt Tourist. Trong bối cảnh xu hướng du lịch Đà Nẵng ngày càng phát triển, nhu cầu khám phá thành phố này và các điểm đến lân cận như: Hội An, Huế, Cù Lao Chàm,... thời gian ngắn trở thành xu hướng được nhiều du khách lựa chọn.

Đại Việt Tourist tổ chức tour Đà Nẵng uy tín chất lượng

Để đáp ứng xu hướng này, Đại Việt Tourist với thế mạnh nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành. Đặc biệt là tổ chức tour trong ngày, tự hào mang đến những hành trình chất lượng, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đầy đủ trải nghiệm.

Top 5 chương trình tour trong ngày nổi bật của Đại Việt Tourist

Các tour trong ngày của Đại Việt Tourist là hành trình đưa du khách trải nghiệm sự giao hòa hoàn hảo giữa thiên nhiên tươi đẹp, công trình hiện đại và dấu ấn văn hóa ngàn năm.

Tour Bà Nà Hills

Đây là “chiếc” tour phổ biến nhất với hành trình đưa du khách qua cáp treo đạt 4 kỷ lục thế giới đặt chân lên “chốn tiên cảnh”, tận hưởng kiểu thời tiết đặc biệt đủ 4 mùa trong một ngày.

- Giá tour gồm buffet: 1.190.000đ/người lớn và 950.000đ/trẻ em cao từ 1 - 1.4m.

Chương trình tour Bà Nà Hills của Đại Việt Tourist rất khoa học và chuyên nghiệp

Tour còn đưa du khách tham quan cây Cầu Vàng nổi tiếng, Làng Pháp cổ kính, vườn hoa Le Jardin D’Amour, chiêm ngưỡng lâu đài Mặt Trăng, quảng trường Nhật Thực, vui chơi tại công viên giải trí Fantasy với hơn 100 trò chơi đa dạng và thưởng thức buffet hơn 100 món...

* Tham khảo lịch trình: https://daivietourist.vn/tour-ba-na-hills/

Tour Cù Lao Chàm

Cù Lao Chàm - “Hòn ngọc biển đông” nằm cách Hội An khoảng 23km, bao gồm 8 hòn đảo lớn nhỏ, nổi bật với hệ sinh thái phong phú, không khí trong lành, nước biển trong vắt và những rạn san hô tuyệt đẹp.

* Giá tour: 480.000đ/người lớn và 390.000đ/trẻ em từ 5 - 9 tuổi.

Bảng giá tour Cù Lao Chàm được Đại Việt Tourist ưu đãi chỉ còn 480k trọn gói

Ngoài ra, hòn đảo này cũng mang đậm dấu ấn của nền văn hóa Champa. Tất cả những điều này, du khách sẽ được trải nghiệm cùng tour Cù Lao Chàm 1 ngày của Đại Việt Tourist. Tour khởi hành từ Đà Nẵng đến cảng Cửa Đại, đưa du khách “băng biển” bằng cano đến với hòn đảo và tham quan Giếng cổ, khu bảo tồn, chùa Hải Tạng,... tham gia tắm biển, lặn ngắm san hô, khám phá ẩm thực địa phương,...

* Tham khảo lịch trình: https://daivietourist.vn/tour-cu-lao-cham/

Tour Núi Thần Tài

Hành trình khởi hành buổi sáng từ Đà Nẵng, đưa du khách khách trải nghiệm công viên nước, sông lười, ngâm suối khoáng nóng tự nhiên, tắm bùn, thư giãn ở hồ jacuzzi và khám phá công viên khủng long, hồ luộc trứng... buổi chiều trở về lại Đà Nẵng.

* Giá tour: 780.000đ/người lớn, 450.000đ/trẻ em từ 1 - 1.4m.

Giá tour Núi Thần Tài chỉ 780k du khách được trải nghiệm mọi thứ

Ngoài ra, du khách còn được tận hưởng thiên nhiên núi rừng xanh mát, thưởng thức buffet thượng hạng,... Tour Núi Thần Tài 1 ngày rất thích hợp để nghỉ dưỡng và thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi.

* Tham khảo lịch trình: https://daivietourist.vn/tour-nui-than-tai/

Tour Huế từ Đà Nẵng

Nằm cách Đà Nẵng chỉ khoảng 100km, Huế - di sản văn hóa thế giới là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai yêu thích lịch sử, văn hóa và kiến trúc cung đình Huế.

Tour Huế 1 ngày do Đại Việt Tourist tổ chức mang đến cho du khách cơ hội tham quan những công trình di sản nổi bật, thưởng thức ẩm thực cố đô, và đắm mình trong không gian trầm mặc, cổ kính như: Đại Nội, lăng Khải Định, chùa Thiên Mụ, sông Hương, cầu Tràng Tiền,...

* Giá tour: 640.000đ/người lớn, 320.000đ/trẻ em từ 5 - 9 tuổi.

Tour Hội An - Ngũ Hành Sơn

Nếu du khách đang tìm kiếm một hành trình kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên, tâm linh và văn hóa di sản, thì tour Hội An – Ngũ Hành Sơn chắc chắn là lựa chọn không thể lý tưởng hơn.

Chỉ trong một ngày, du khách sẽ được trải nghiệm những điểm đến mang đậm giá trị lịch sử và vẻ đẹp độc đáo của vùng đất miền Trung. Những ngọn núi ngũ hành, Động Huyền Không huyền bí, chùa Tam Thai, chùa Linh Ứng linh thiêng, làng đá Non Nước, chùa Cầu Hội An, phố đèn lồng, nhà cổ Tấn Ký, sông Hoài,... tất cả đều có trong lịch trình tour.

* Giá tour: 370.000đ/người lớn, 150.000đ/trẻ em 5 - 9 tuổi.

Điểm nổi bật của các tour trong ngày từ Đại Việt Tourist

Mặc dù là tour trong ngày nhưng Đại Việt Tourist vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp, chu đáo trong mọi khâu từ lịch trình đến dịch vụ đi kèm. Cụ thể:

- Lịch trình được thiết kế linh hoạt, khám phá tối đa các điểm đến trong khoảng thời gian tối thiểu.

- Mỗi chuyến đi đều có hướng dẫn viên bản địa đồng hành, giúp truyền tải thông tin lịch sử, văn hóa tại điểm đến và hỗ trợ du khách trong suốt hành trình.

- Tất cả các tour trong ngày của Đại Việt Tourist đều bao gồm: xe đưa đón tận nơi, vé tham quan, bữa ăn tại nhà hàng, hướng dẫn viên, bảo hiểm du lịch, nước suối, khăn lạnh.

- Giá tour tốt nhất Đà Nẵng, công khai, cam kết không phát sinh chi phí ẩn.

Các tour được tổ chức hàng ngày, linh hoạt với nhiều khung giờ và hình thức đăng ký tiện lợi.

Nếu du khách đang quan tâm đến sản phẩm tour trong ngày nào, hãy liên hệ với Đại Việt Tourist để được tư vấn và hỗ trợ đặt chỗ. Với kinh nghiệm tổ chức tour lâu năm, đội ngũ chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ hàng đầu, đảm bảo du khách sẽ có hành trình tuyệt vời.

Thông tin liên hệ: Công t y TNHH Lữ h ành Đại Việt Tourist

- Trụ sở chính: 24 Nam Thọ 3, P. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

- Hotline: 0982.744.644

- Mail: luhanhdaiviet@gmail.com

- Website: https://daivietourist.vn/

- Maps: https://maps.app.goo.gl/gaQYBQKJTvzXPyqr9

- TikTok: https://www.tiktok.com/@daiviettourist

- Youtube : https://www.youtube.com/@daivietourist

- FB: https://www.facebook.com/luhanhdaiviettourist

DH