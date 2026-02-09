Tổng tuyển cử ở Thái Lan: Đảng Tự hào Thái Lan giành chiến thắng cách biệt

Ngày 8/2, gần 53 triệu cử tri Thái Lan đã chính thức bước vào cuộc tổng tuyển cử nhằm bầu ra 500 Hạ nghị sỹ để tiến tới thành lập quốc hội và chính phủ mới, sau khi Quốc hội nước này bị giải tán trước thời hạn vào ngày 12/12/2025.

Một cử tri trẻ tuổi tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên được giới thiệu tại điểm bầu cử. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Cuộc bỏ phiếu chính thức bắt đầu vào lúc 8h00 trên đồng loạt các địa điểm bầu cử trên toàn Thái Lan và đóng cửa vào lúc 17h cùng ngày. Đồng thời với cuộc bầu cử, Thái Lan cũng đã tiến hành trưng cầu ý dân về việc soạn thảo Hiến pháp mới nhằm thay thế Hiến pháp năm 2017.

Công tác kiểm phiếu lập tức được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu chính thức kết thúc vào lúc 17h.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy tính đến thời điểm 23h50 ngày 8/2, với 87% số phiếu đã được kiểm, đảng Tự hào Thái Lan (đảng Bhumjaithai) đã giành chiến thắng vang dội, với khoảng 195 ghế, bỏ xa đảng xếp thứ 2 là đảng Nhân dân (PP) với chỉ khoảng 114 ghế và đảng thứ 3 là đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) giành được khoảng 78 ghế; đảng Klatham về vị trí thứ tư với khoảng 57 ghế; đảng Dân chủ đứng vị trí thứ 5 với khoảng 20 ghế, trong khi 6 đảng khác giành chia sẻ 22 ghế còn lại.

Mặc dù kết quả chính thức sẽ còn một số thay đổi nhất định song với kết quả sơ bộ này, đảng Tự hào Thái Lan đã gần như chắc chắn giành vị trí thứ nhất trong cuộc tổng tuyển cử, bỏ xa các đảng khác, qua đó giành quyền thành lập chính phủ sau bầu cử. Lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan, ông Anutin Charnvirakul sẽ gần như chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Thái Lan.

Về kết quả trưng cầu ý dân, đa số cử tri Thái Lan (58%) bỏ phiếu đồng ý sửa đổi Hiến pháp, 30% không đồng ý, 9% bỏ phiếu trắng và 3% chưa cập nhật kết quả kiểm phiếu.

Phát biểu sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ, ban lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan và cá nhân lãnh đạo đảng Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố cảm ơn mọi phiếu bầu từ cử tri, cho biết mặc dù chưa có kết quả chính thức song tự tin đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Ông Anutin cho biết vẫn phải chờ kết quả chính thức từ Ủy ban bầu cử trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Nhân dân (đảng về thứ nhất trong cuộc bầu cử năm 2023) Natthaphong Ruengpanyawut tuyên bố chấp nhận thất bại dù chưa có kết quả chính thức, đồng thời khẳng định tôn trọng tiến trình tại Quốc hội, trong đó có việc chấp nhận để đảng về vị trí số 1 đứng ra thành lập chính phủ và sẵn sàng trở thành phe đối lập tại Hạ viện.

Về phần mình, lãnh đạo đảng Vì Thái Lan Julapun Amornvivat phát biểu cảm ơn cử tri, khẳng định tôn trọng tiếng nói cử tri dù chưa có kết quả kiểm phiếu cuối cùng, đồng thời khẳng định tiếp tục làm việc hết sức mình để phục vụ nhân dân.

Theo lộ trình dự kiến, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác kiểm phiếu và các vấn đề liên quan trước khi chính thức chứng nhận kết quả bầu cử trong vòng 60 ngày.

Trong vòng 15 ngày sau đó, Hạ viện khóa mới sẽ tổ chức họp những phiên đầu tiên để bầu ra Chủ tịch Hạ viện (đồng thời là chủ tịch Quốc hội) trước khi tổ chức bầu Thủ tướng, dự kiến diễn ra cuối tháng 4 đầu tháng 5/2026. Chính phủ mới dự kiến sẽ được thành lập vào tháng 5/2026./.

Theo TTXVN