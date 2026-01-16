Tổng thống Nga Putin cảnh báo môi trường quốc tế đang “ngày càng xấu đi”

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo môi trường quốc tế đang “ngày càng xấu đi”, khi các xung đột kéo dài có dấu hiệu leo thang và nhiều điểm nóng mới xuất hiện, trong bối cảnh đối thoại và hợp tác quốc tế suy giảm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT.

Phát biểu ngày 16/1 tại lễ tiếp nhận thư ủy nhiệm của các đại sứ mới đến từ hơn 30 quốc gia, bao gồm cả một số nước mà Moscow xếp vào nhóm “không thân thiện”, tổng thống Putin đã nói về những thách thức an ninh toàn cầu, khẳng định rằng hợp tác quốc tế vẫn là một trong những yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhân loại.

Tổng thống Nga tuyên bố: “Hòa bình không tự nhiên mà có, nó được xây dựng, và mỗi ngày đều như vậy. Hòa bình đòi hỏi nỗ lực, trách nhiệm và sự lựa chọn có ý thức. Tầm quan trọng của điều này là hiển nhiên, đặc biệt là hiện nay, khi tình hình trên trường quốc tế ngày càng xấu đi tôi tin rằng không ai có thể phủ nhận điều đó, các xung đột cũ đang leo thang và các điểm nóng nghiêm trọng mới đang nổi lên.”

Nga khẳng định tiếp tục theo đuổi mục tiêu đạt được một nền hòa bình lâu dài và bền vững. Ảnh: AFP.

Theo nhà lãnh đạo Nga, trong môi trường quốc tế hiện nay, đối thoại và tìm kiếm đồng thuận đang dần bị thay thế bởi các hành động đơn phương mang tính rủi ro cao, trong khi tư duy “kẻ mạnh thắng thế” ngày càng chi phối quan hệ giữa các nước. Ông cho rằng nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước có tiềm lực hạn chế, đang phải đối mặt với tình trạng xói mòn chủ quyền, bất ổn và thiếu khả năng tự bảo vệ trước các sức ép bên ngoài.

Tổng thống Putin kêu gọi cộng đồng quốc tế tuân thủ luật pháp quốc tế và ủng hộ một trật tự thế giới đa cực đang hình thành, mà theo ông sẽ công bằng và cân bằng lợi ích hơn. Trong bài phát biểu, ông cũng đề cập đến vấn đề Ukraine, coi đây là hệ quả của việc nguyên tắc “an ninh không thể chia cắt” bị phớt lờ, khi an ninh của một số quốc gia được đặt lên trên lợi ích an ninh của các nước khác.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow tiếp tục theo đuổi mục tiêu đạt được một nền hòa bình lâu dài và bền vững, đồng thời nhấn mạnh rằng hợp tác quốc tế vẫn là yếu tố then chốt để bảo đảm ổn định và phát triển trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

Thu Uyên

Nguồn: RT