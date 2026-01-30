Tổng thống Mỹ: Nga tạm dừng hoạt động quân sự tại các đô thị lớn trong một tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm vào thủ đô Kiev và một số thành phố, thị trấn khác của Ukraine trong thời hạn một tuần, trong bối cảnh khu vực này đang trải qua đợt thời tiết giá rét nghiêm trọng. Tuy nhiên, phía Nga chưa đưa ra xác nhận chính thức về thông tin này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga đồng ý tạm dừng các hoạt động quân sự tại Kiev và một số thành phố, thị trấn rong một tuần. Ảnh: Global News.

Phát biểu tại cuộc họp Nội các ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho hay, ông đã trực tiếp đề nghị Tổng thống Putin tạm ngừng các hành động quân sự tại các đô thị lớn của Ukraine do điều kiện thời tiết “lạnh giá bất thường”, và cho biết phía Nga đã chấp thuận đề nghị này. Ông Trump nhận định đây là bước đi tích cực, mang ý nghĩa nhân đạo trong bối cảnh mùa đông khắc nghiệt.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump không nêu rõ thời điểm cuộc trao đổi với Tổng thống Putin diễn ra, cũng như thời điểm và phạm vi cụ thể của việc tạm dừng này. Nhà Trắng hiện chưa cung cấp thêm thông tin liên quan đến nội dung trên.

Thời gian qua, Nga tiến hành nhiều hoạt động quân sự nhằm vào hạ tầng trọng yếu, đặc biệt là hệ thống năng lượng của Ukraine, khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng thiếu điện và sưởi ấm giữa mùa đông. Giới chức Ukraine cho biết tình trạng này gây ảnh hưởng đáng kể tới đời sống dân thường.

Trước đó cùng ngày, khi được hỏi về khả năng Nga và Ukraine thảo luận việc tạm ngừng các hoạt động nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã từ chối bình luận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: Daily Sabah.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tối 29/1 cảnh báo Moscow có thể chuẩn bị một chiến dịch quân sự quy mô lớn mới, trong bối cảnh các nỗ lực thúc đẩy đối thoại tiếp tục được triển khai, bao gồm các cuộc tiếp xúc do Mỹ làm trung gian, dự kiến diễn ra vào cuối tuần.

Tổng thống Zelensky đã cảm ơn Tổng thống Mỹ vì các nỗ lực ngoại giao và hoan nghênh “khả năng” Nga tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm vào Kiev và các khu vực khác, đồng thời nhấn mạnh nguồn cung năng lượng là yếu tố thiết yếu đối với sinh hoạt dân thường trong mùa đông.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, AP News.