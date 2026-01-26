Nga loại trừ đối thoại với EU về Ukraine, chỉ trích Châu Âu phụ thuộc Mỹ

Nga ngày 25/1 tuyên bố loại trừ khả năng đối thoại với Liên minh châu Âu về chấm dứt xung đột Ukraine, cho rằng giới lãnh đạo đương nhiệm EU hiện nay “thiếu năng lực và tầm nhìn” gây tổn hại cho toàn bộ hệ thống quan hệ quốc tế, đồng thời chỉ trích sự lệ thuộc của châu lục này vào Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại Đại hội đồng Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương Ảnh: DPA

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga loại trừ mọi khả năng đàm phán về vấn đề Ukraine với bà Kaja Kallas - người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU. Theo ông Peskov, những thay đổi lớn trong cục diện chính trị toàn cầu hiện nay bắt nguồn từ “tiêu chuẩn kép” và sự “đạo đức giả” kéo dài nhiều thập kỷ của châu Âu, cùng với sự suy giảm chất lượng của thế hệ chính trị gia đang nắm quyền.

Ông Peskov cũng chỉ ra một sự chuyển dịch tiêu cực trong nền kinh tế châu Âu. Theo đó, các quốc gia EU đã chuyển từ mối quan hệ “phụ thuộc lẫn nhau” với Nga sang phụ thuộc vào Mỹ, sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow và hiện đang phải chịu tổn thương do các biện pháp trừng phạt và tiêu chuẩn kép từ Mỹ.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Điện Kremlin chỉ trích vai trò của NATO trong các vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland, đồng thời cho biết Nga sẽ theo dõi chặt chẽ các kế hoạch của Mỹ liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa “Golden Dome”, do tầm quan trọng chiến lược của Greenland đối với an ninh toàn cầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đưa ra những nhận định đáng chú ý về phong cách chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông Peskov, ông Trump là một chính trị gia lão luyện với tư duy điều hành dựa trên các nguyên tắc kinh doanh cứng rắn, luôn ưu tiên tối đa lợi ích quốc gia của Mỹ. Đại diện Điện Kremlin cho rằng, thế hệ lãnh đạo đương nhiệm ở châu Âu , những người mà ông nhận xét là “yếu kém”, hiện “không thể cưỡng lại sự quyết đoán của ông Trump”.

Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý, “những phương pháp ông Trump sử dụng không hoàn toàn phù hợp với cách tiếp cận của Nga đối với một thế giới đa cực. Xét cho cùng, ông Trump là người ủng hộ các giải pháp ‘ép buộc’”.

Nga khẳng định việc triển khai “công thức Anchorage,” được xây dựng tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ hồi tháng 8/2025, là yếu tố then chốt thúc đẩy tiến trình giải quyết vấn đề lãnh thổ Ukraine. Ảnh: Fanpape Nhà trắng

Liên quan đến tiến trình hòa bình Ukraine, ông Peskov cho biết Mỹ đang thúc đẩy nhanh vai trò trung gian. Nga nhấn mạnh việc thực thi công thức giải quyết vấn đề lãnh thổ được xây dựng tại hội nghị thượng đỉnh Nga–Mỹ ở Anchorage hồi tháng 8 năm ngoái là yếu tố then chốt để đạt tiến triển thực chất.

Những bình luận trên được ông Peskov đưa ra sau khi cuộc đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine tại UAE kết thúc sau hai ngày đối thoại.

Dù chưa tạo ra đột phá, các bên đều thừa nhận đối thoại đang đi theo hướng “xây dựng”, mở ra khả năng đàm phán sẽ được nối lại trong thời gian ngắn tới.

Nhật Lệ

Nguồn: Yahoo news, Sputnik