Tổng thống Mỹ nêu “tín hiệu rất tích cực” trước vòng tiếp xúc Ukraine - Nga tại Abu Dhabi

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang xuất hiện “nhiều tín hiệu rất tích cực” liên quan tiến trình tìm giải pháp cho xung đột giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc do Mỹ làm trung gian dự kiến tiếp tục diễn ra vào ngày 02/01 tới tại Abu Dhabi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Phát biểu trước báo giới ngày 27/1, ông Trump nói: “Nhiều điều rất tích cực đang diễn ra về Ukraine và Nga”, song không nêu chi tiết. Những phát biểu này được đưa ra sau các cuộc thảo luận ba bên tại Abu Dhabi cuối tuần qua, mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy mô tả là “mang tính xây dựng”.

Liên quan nội dung đàm phán, một nguồn thạo tin cho biết, Mỹ đã thông báo với Ukraine việc tham gia ký kết một thỏa thuận hòa bình với Nga là điều kiện để Kiev có thể nhận được các bảo đảm an ninh từ Washington.

Trong khi đó, tờ Financial Times (FT) cho biết, các quan chức Mỹ đã phát tín hiệu rằng, mức độ bảo đảm an ninh của Mỹ sẽ phụ thuộc vào việc Ukraine có chấp thuận một thỏa thuận hòa bình hay không. Theo FT, các nội dung được thảo luận có thể liên quan đến vấn đề kiểm soát khu vực Donbas. Một số nguồn tin của FT cũng đề cập khả năng thỏa thuận có thể bao gồm điều khoản về sự hiện diện quân sự của Ukraine tại các khu vực do Nga kiểm soát.

Quân nhân thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 28 tại thao trường gần khu vực tiền tuyến ở tỉnh Donetsk, Ukraine, ngày 22/1/2026. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác nói với FT rằng, Mỹ không tìm cách ép buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ, đồng thời cho rằng các bảo đảm an ninh trong khuôn khổ thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào diễn biến đàm phán giữa các bên.

Nhà Trắng bác bỏ nhận định cho rằng Washington gây sức ép, khẳng định vai trò của Mỹ trong tiến trình này là “đưa các bên lại gần nhau để đạt được thỏa thuận”.

Về phía Ukraine, một quan chức cấp cao nước này nói với FT rằng, Kiev ngày càng thiếu chắc chắn về mức độ cam kết của Washington đối với các bảo đảm an ninh. Trước đó, hôm 25/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết khuôn khổ bảo đảm an ninh do Mỹ đề xuất “đã sẵn sàng 100%” và chỉ còn chờ thời điểm ký kết.

Các nhà đàm phán Nga và Ukraine dự kiến gặp lại nhau tại Abu Dhabi vào Chủ nhật tới, với khả năng có sự tham gia của quan chức Mỹ, nhằm tiếp tục thảo luận các bước đi tiếp theo trong tiến trình tiếp xúc.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Independent.