Tổng thống Mỹ: Châu Âu cần đảo ngược các quyết định, nếu không sẽ tiếp tục suy yếu

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ) mới đây,Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Mỹ mong muốn châu Âu thành công, song cho rằng khu vực này “không đi đúng hướng”. Theo ông, châu Âu cần đảo ngược “một thập kỷ các quyết định tồi tệ”, nếu không sẽ tiếp tục “tự làm suy yếu chính mình”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 21/1. Ảnh: Axios.

Tổng thống Mỹ chỉ trích các chính sách nhập cư thiếu kiểm soát và định hướng năng lượng xanh, mà ông gọi là “green new scam”, cho rằng những lựa chọn này đã đẩy giá năng lượng lên cao, đặc biệt khi ưu tiên điện gió. Ông nhận định hệ quả đã bộc lộ rõ qua tăng trưởng kinh tế thấp, mức sống suy giảm, tỷ lệ sinh giảm, những vấn đề xã hội liên quan đến nhập cư, cũng như mức độ dễ bị tổn thương trước các đối thủ bên ngoài gia tăng.

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, châu Âu cần thay đổi căn bản cách tiếp cận chính sách trong thập kỷ qua. Ông nhấn mạnh Washington cần các đồng minh mạnh mẽ và tự cường, thay vì những đối tác bị suy yếu nghiêm trọng.

Ngay sau phát biểu này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chia sẻ lại trên mạng xã hội X, cho rằng nếu châu Âu không điều chỉnh quỹ đạo văn hóa – chính sách hiện nay, xu hướng đi xuống sẽ còn tiếp diễn.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng kêu gọi châu Âu giảm sự “phụ thuộc” vào Mỹ. Trong khi đó, Chiến lược An ninh Quốc gia mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, công bố hồi tháng 12, cũng cảnh báo châu Âu đang đối mặt nguy cơ “xói mòn nền tảng văn minh”, đồng thời chỉ trích các chính sách bị cho là làm suy giảm tự do chính trị, tự do ngôn luận và định hướng nhập cư không phù hợp.

Các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu EU. Ảnh: European Council.

Từ phía Nga, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cũng nhiều lần nêu quan điểm cho rằng Liên minh châu Âu đang suy yếu. Tháng 12 vừa qua, ông cho biết sau khi Liên Xô tan rã, Moskva từng kỳ vọng được hòa nhập vào “gia đình phương Tây văn minh”, song theo đánh giá của ông, những diễn biến thực tế cho thấy châu Âu đang đối mặt xu hướng đi xuống.

Thanh Giang

Nguồn: RT.