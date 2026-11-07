Tổng thống Mỹ bổ nhiệm cố vấn cứng rắn Stephen Miller làm Chánh Văn phòng Nhà Trắng

Ngày 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm ông Stephen Miller, một trong những cố vấn thân cận và có quan điểm cứng rắn nhất của mình, làm Chánh Văn phòng Nhà Trắng, thay bà Susie Wiles. Quyết định được đưa ra sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, làm dấy lên dự báo chính quyền của ông Trump có thể theo đuổi lập trường đối đầu quyết liệt hơn với phe Dân chủ.

Ông Miller, 41 tuổi, sẽ thay thế bà Susie Wiles và chính thức đảm nhiệm cương vị mới từ ngày 9/11. Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh ông Trump chuẩn bị đối mặt với Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát, cùng hàng loạt cuộc điều tra của cơ quan lập pháp nhằm vào chính quyền hiện nay.

Là người ủng hộ mạnh mẽ việc mở rộng quyền lực của tổng thống, ông Miller được cho là có thể giúp ông Trump gia tăng sử dụng các sắc lệnh và quyền hành pháp để thúc đẩy chương trình nghị sự trong nước, sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về quyết định bổ nhiệm ông Stephen Miller thay bà Susie Wiles, Tổng thống Donald Trump ngày 6/11 cho biết ông đơn giản là muốn có sự thay đổi trong bộ máy điều hành, đồng thời đánh giá ông Miller là người có năng lực chính trị và quản lý tốt. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời đánh giá bà Wiles đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng cho rằng đã đến lúc cần có những điều chỉnh trong bộ máy nhân sự.

Dù trước đó tuyên bố sẵn sàng hợp tác với các nghị sĩ đảng Dân chủ, quyết định đưa ông Miller lên vị trí quyền lực hàng đầu tại Nhà Trắng được một số quan chức đánh giá có thể báo hiệu cách tiếp cận đối đầu hơn, đặc biệt trong các vấn đề nhập cư và những chính sách trọng tâm khác.

Ông Miller là một trong những trợ lý phục vụ ông Trump lâu năm nhất và thuộc số ít nhân vật đồng hành với Tổng thống trong cả nhiệm kỳ thứ nhất và thứ hai. Ông được biết đến là người thúc đẩy mạnh mẽ chính sách siết chặt nhập cư, chiến dịch cải tổ bộ máy hành chính liên bang và các biện pháp nhằm vào các trường đại học, chương trình đa dạng. Trong lĩnh vực đối ngoại, ông công khai ủng hộ các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào những tàu bị nghi vận chuyển ma túy tại Caribe và Thái Bình Dương, cũng như các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Bích Hồng