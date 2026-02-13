Tổng thống lâm thời Venezuela: Ông Nicolás Maduro vô tội

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez mới đây tuyên bố, ông Nicolás Maduro vẫn là nhà lãnh đạo hợp pháp của quốc gia Mỹ Latinh và việc họ bị giam giữ tại Mỹ là không chính đáng.

Trả lời phỏng vấn trên đài NBC News tại Caracas ngày 12/2, bà Rodriguez nói rằng: “Tôi có thể nói với bạn rằng Tổng thống Nicolás Maduro là tổng thống hợp pháp. Cả Tổng thống Maduro lẫn Đệ nhất phu nhân Cilia Flores đều vô tội”.

Khi được hỏi liệu chính quyền của bà có chịu sự kiểm soát của Mỹ hay không, bà nói: “Tôi có thể nói với bạn rằng tôi đang phụ trách chức vụ tổng thống Venezuela, như hiến pháp Venezuela nêu rõ. Và từ khối lượng công việc mà tôi có, đó là công việc rất, rất vất vả và chúng tôi đang làm việc đó từng ngày”. Ở phần khác của cuộc phỏng vấn, bà Rodríguez cho biết bà đã được mời đến Mỹ và Caracas “đang cân nhắc” thực hiện chuyến thăm khi thiết lập được nền móng hợp tác.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 11/2 đã có chuyến thăm Venezuela trong bối cảnh hai nước đang thảo luận chi tiết về cách phân phối trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela. Ảnh: ALO.

Trong khi người tiền nhiệm của bà Rodríguez đang bị giam giữ tại một cơ sở giam giữ liên bang ở New York sau khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ tháng trước, bà Rodríguez dường như đang được Tổng thống Donald Trump chào đón trở lại bàn cờ ngoại giao. Chuyến thăm cấp cao ngày 11/2 của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright diễn ra khi hai nước đang thảo luận chi tiết về cách phân phối trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela. Ông Wright cho biết đã có hơn 1 tỷ USD dầu mỏ Venezuela được bán ra và dự kiến sẽ có thêm 5 tỷ USD doanh số dầu mỏ trong những tháng tới.

Ông Wright nói: “Người Venezuela đang nắm quyền tại Venezuela, nhưng Mỹ có đòn bẩy rất lớn đối với chính quyền lâm thời ở Venezuela, nguồn thu lớn nhất tài trợ cho chính phủ Venezuela hiện do Mỹ kiểm soát”.

Trong khi đó bà Rodríguez thừa nhận rằng mối quan hệ giữa Venezuela và Mỹ đã trải qua “những thăng trầm”, nhưng cho biết cả hai nước hiện đang hợp tác để thực hiện “chương trình nghị sự năng lượng” cùng có lợi. Bà nói: “Hãy để đối thoại ngoại giao... và đối thoại về năng lượng trở thành những kênh thích hợp và phù hợp để Mỹ và Venezuela cùng nhau xác định một cách chín chắn hướng đi tiếp theo”.

Thanh Vân

