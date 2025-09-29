Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự cuộc họp với 800 tướng lĩnh Mỹ

Tổng thống Donald Trump đã xác nhận sẽ tham dự cuộc họp đặc biệt bất thường do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth triệu tập, quy tụ toàn bộ sỹ quan cấp cao của quân đội Mỹ tại căn cứ Quantico, Virginia vào ngày 30/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ (CRS), khoảng 800 sỹ quan mang quân hàm từ chuẩn tướng trở lên và các đô đốc sẽ có mặt trong cuộc họp này.

Thông tin này được chính Tổng thống Trump tiết lộ trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News ngày 28/9.

Mặc dù chương trình nghị sự chính thức chưa được Lầu Năm Góc công bố, nhiều nguồn tin cho biết trọng tâm của cuộc họp sẽ xoay quanh “tinh thần chiến binh” - một khái niệm được Bộ trưởng Hegseth đặc biệt chú trọng kể từ khi nhậm chức.

Bên cạnh đó, cuộc họp dự kiến sẽ thảo luận về Chiến lược Quốc phòng sắp được công bố và khả năng tái cơ cấu hệ thống chỉ huy quân sự, bao gồm việc tinh giản số lượng tướng lĩnh và sáp nhập một số bộ tư lệnh.

Tuy nhiên, việc triệu tập được thông báo khá muộn đã làm dấy lên lo ngại trong giới chức và các nghị sỹ Mỹ về vấn đề bảo đảm an ninh cũng như khả năng duy trì hoạt động của các bộ tư lệnh trong thời gian diễn ra cuộc họp./.

