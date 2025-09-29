Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự cuộc họp với 800 tướng lĩnh Mỹ

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Tổng thống Donald Trump đã xác nhận sẽ tham dự cuộc họp đặc biệt bất thường do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth triệu tập, quy tụ toàn bộ sỹ quan cấp cao của quân đội Mỹ tại căn cứ Quantico, Virginia vào ngày 30/9.

Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự cuộc họp với 800 tướng lĩnh Mỹ

Tổng thống Donald Trump đã xác nhận sẽ tham dự cuộc họp đặc biệt bất thường do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth triệu tập, quy tụ toàn bộ sỹ quan cấp cao của quân đội Mỹ tại căn cứ Quantico, Virginia vào ngày 30/9.

Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự cuộc họp với 800 tướng lĩnh Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ (CRS), khoảng 800 sỹ quan mang quân hàm từ chuẩn tướng trở lên và các đô đốc sẽ có mặt trong cuộc họp này.

Thông tin này được chính Tổng thống Trump tiết lộ trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News ngày 28/9.

Mặc dù chương trình nghị sự chính thức chưa được Lầu Năm Góc công bố, nhiều nguồn tin cho biết trọng tâm của cuộc họp sẽ xoay quanh “tinh thần chiến binh” - một khái niệm được Bộ trưởng Hegseth đặc biệt chú trọng kể từ khi nhậm chức.

Bên cạnh đó, cuộc họp dự kiến sẽ thảo luận về Chiến lược Quốc phòng sắp được công bố và khả năng tái cơ cấu hệ thống chỉ huy quân sự, bao gồm việc tinh giản số lượng tướng lĩnh và sáp nhập một số bộ tư lệnh.

Tuy nhiên, việc triệu tập được thông báo khá muộn đã làm dấy lên lo ngại trong giới chức và các nghị sỹ Mỹ về vấn đề bảo đảm an ninh cũng như khả năng duy trì hoạt động của các bộ tư lệnh trong thời gian diễn ra cuộc họp./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Tổng thống donald trump #Quân đội Mỹ #Bộ trưởng quốc phòng #Triệu tập #Đặc biệt #Bất thường #Tổng thống trump #Cấp cao #Căn cứ #Chương trình

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hungary và Slovakia phản đối EU áp thuế dầu khí Nga

Hungary và Slovakia phản đối EU áp thuế dầu khí Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bất chấp những nỗ lực trong những năm qua của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu nhằm giảm dần nguồn cung cấp năng lượng từ Nga, các quan chức Hungary và Slovakia vừa cho biết, hai nước vẫn sẽ tiếp tục nhập dầu khí Nga.Trong đó khẳng định, việc...
Hàn Quốc: Tổng thống xin lỗi sau vụ cháy trung tâm dữ liệu

Hàn Quốc: Tổng thống xin lỗi sau vụ cháy trung tâm dữ liệu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã vừa gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân sau vụ cháy trung tâm dữ liệu quốc gia, khiến hàng loạt dịch vụ công bị gián đoạn, và sinh hoạt người dân đảo lộn. Trong khi đó, các nhà chức trách nước này đang chạy...
Ba Lan đóng cửa không phận, điều động máy bay chiến đấu

Ba Lan đóng cửa không phận, điều động máy bay chiến đấu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan vừa điều động máy bay chiến đấu và tạm thời đóng cửa một số không phận ở phía Đông Nam nước này, trong bối cảnh Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Ukraine, khiến tình hình phòng không dọc sườn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long