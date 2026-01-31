Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Tổng thống Donald Trump: Đàm phán Nga-Ukraine “rất gần” thỏa thuận

Bích Hồng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Nga và Ukraine đang tiến gần tới một dàn xếp, đồng thời cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý đề nghị tạm thời không công kích Kyiv và một số khu vực của Ukraine trong đợt giá lạnh. Tuy nhiên, phía Ukraine tỏ ra thận trọng, cho rằng chưa có thỏa thuận chính thức và điều khoản cụ thể vẫn chưa rõ ràng.

Tổng thống Donald Trump: Đàm phán Nga-Ukraine “rất gần” thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Nga và Ukraine đang tiến gần tới một dàn xếp, đồng thời cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý đề nghị tạm thời không công kích Kyiv và một số khu vực của Ukraine trong đợt giá lạnh. Tuy nhiên, phía Ukraine tỏ ra thận trọng, cho rằng chưa có thỏa thuận chính thức và điều khoản cụ thể vẫn chưa rõ ràng.

Tổng thống Donald Trump: Đàm phán Nga-Ukraine “rất gần” thỏa thuận

Tổng thống Donald Trump (bên trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ở giữa) được nhìn thấy tại Điện Élysée, ngày 7 tháng 12 năm 2024 tại Paris, và Tổng thống Vladimir Putin (bên phải) phát biểu tại Diễn đàn Công nghệ ở Moscow, Nga, ngày 21 tháng 2 năm 2025. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra hàng loạt nhận định liên quan hồ sơ Nga–Ukraine, trong đó nhấn mạnh triển vọng đàm phán, đồng thời đề cập tới một đề nghị tạm dừng công kích hạ tầng trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt.

Phát biểu trước báo giới, ông Trump cho rằng Nga và Ukraine “đang rất gần” một thỏa thuận. Ông thừa nhận quan hệ cá nhân căng thẳng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin khiến tiến trình thương lượng trở nên khó khăn, song bày tỏ tin tưởng vào khả năng đạt được dàn xếp.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập mức tổn thất nhân lực lớn trong thời gian qua, cho rằng đây là yếu tố làm nổi bật tính cấp thiết của việc thúc đẩy giải pháp.

Liên quan tình hình trên thực địa, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã trực tiếp đề nghị người đồng cấp Nga Vladimir Putin không công kích Kyiv và các thành phố, thị trấn của Ukraine trong vòng một tuần, trong bối cảnh khu vực đang trải qua đợt giá lạnh nghiêm trọng. Theo ông, nhà lãnh đạo Nga đã đồng ý với đề nghị này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó xác nhận Tổng thống Trump đã đưa ra đề nghị cá nhân với Tổng thống Putin về việc tạm dừng công kích Kyiv cho tới ngày 1/2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán. Tuy nhiên, phía Nga không làm rõ phạm vi áp dụng, bao gồm liệu chỉ liên quan hạ tầng năng lượng hay toàn bộ hoạt động công kích đường không, cũng như thời điểm cụ thể bắt đầu. Phía Nhà Trắng cũng chưa công bố chi tiết về nội dung và thời gian hiệu lực của bất kỳ thỏa thuận hạn chế nào.

Tổng thống Donald Trump: Đàm phán Nga-Ukraine “rất gần” thỏa thuận

Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ hoài nghi về triển vọng một dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh: Fox59

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hoài nghi về triển vọng một dàn xếp sớm, cho rằng chưa có thỏa thuận ngừng bắn chính thức, cũng như không có đối thoại trực tiếp giữa hai bên về nội dung tạm dừng công kích. Ông nêu quan điểm có nhiều dấu hiệu cho thấy Moskva chưa sẵn sàng cho một giải pháp toàn diện.

Theo ông Zelensky, Kiev sẵn sàng dừng các hoạt động nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga nếu phía Nga cũng ngừng công kích lưới điện và các tài sản năng lượng của Ukraine, trên cơ sở “có đi có lại”.

Bích Hồng

Nguồn: AP, APT

Từ khóa:

#Ukraine #Tổng thống nga vladimir putin #Tổng thống mỹ donald trump #Điện Kremlin #Thời tiết khắc nghiệt #Giá lạnh #Hạ tầng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel bí mật thăm Mỹ

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel bí mật thăm Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Một phái đoàn quân sự cấp cao của Israel do Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir dẫn đầu đã có chuyến thăm bí mật tới Washington vào cuối tuần qua trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân...
Mexico sẽ vận chuyển vật tư viện trợ nhân đạo tới Cuba

Mexico sẽ vận chuyển vật tư viện trợ nhân đạo tới Cuba

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum mới đây cho biết chính phủ Mexico dự kiến trong vài ngày tới sẽ vận chuyển một lô vật tư viện trợ nhân đạo tới Cuba, bao gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm sinh hoạt khác. Những phát ngôn của bà Sheinbaum được đưa...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh