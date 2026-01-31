Tổng thống Donald Trump: Đàm phán Nga-Ukraine “rất gần” thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Nga và Ukraine đang tiến gần tới một dàn xếp, đồng thời cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý đề nghị tạm thời không công kích Kyiv và một số khu vực của Ukraine trong đợt giá lạnh. Tuy nhiên, phía Ukraine tỏ ra thận trọng, cho rằng chưa có thỏa thuận chính thức và điều khoản cụ thể vẫn chưa rõ ràng.

Tổng thống Donald Trump (bên trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ở giữa) được nhìn thấy tại Điện Élysée, ngày 7 tháng 12 năm 2024 tại Paris, và Tổng thống Vladimir Putin (bên phải) phát biểu tại Diễn đàn Công nghệ ở Moscow, Nga, ngày 21 tháng 2 năm 2025. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra hàng loạt nhận định liên quan hồ sơ Nga–Ukraine, trong đó nhấn mạnh triển vọng đàm phán, đồng thời đề cập tới một đề nghị tạm dừng công kích hạ tầng trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt.

Phát biểu trước báo giới, ông Trump cho rằng Nga và Ukraine “đang rất gần” một thỏa thuận. Ông thừa nhận quan hệ cá nhân căng thẳng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin khiến tiến trình thương lượng trở nên khó khăn, song bày tỏ tin tưởng vào khả năng đạt được dàn xếp.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập mức tổn thất nhân lực lớn trong thời gian qua, cho rằng đây là yếu tố làm nổi bật tính cấp thiết của việc thúc đẩy giải pháp.

Liên quan tình hình trên thực địa, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã trực tiếp đề nghị người đồng cấp Nga Vladimir Putin không công kích Kyiv và các thành phố, thị trấn của Ukraine trong vòng một tuần, trong bối cảnh khu vực đang trải qua đợt giá lạnh nghiêm trọng. Theo ông, nhà lãnh đạo Nga đã đồng ý với đề nghị này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó xác nhận Tổng thống Trump đã đưa ra đề nghị cá nhân với Tổng thống Putin về việc tạm dừng công kích Kyiv cho tới ngày 1/2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán. Tuy nhiên, phía Nga không làm rõ phạm vi áp dụng, bao gồm liệu chỉ liên quan hạ tầng năng lượng hay toàn bộ hoạt động công kích đường không, cũng như thời điểm cụ thể bắt đầu. Phía Nhà Trắng cũng chưa công bố chi tiết về nội dung và thời gian hiệu lực của bất kỳ thỏa thuận hạn chế nào.

Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ hoài nghi về triển vọng một dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh: Fox59

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hoài nghi về triển vọng một dàn xếp sớm, cho rằng chưa có thỏa thuận ngừng bắn chính thức, cũng như không có đối thoại trực tiếp giữa hai bên về nội dung tạm dừng công kích. Ông nêu quan điểm có nhiều dấu hiệu cho thấy Moskva chưa sẵn sàng cho một giải pháp toàn diện.

Theo ông Zelensky, Kiev sẵn sàng dừng các hoạt động nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga nếu phía Nga cũng ngừng công kích lưới điện và các tài sản năng lượng của Ukraine, trên cơ sở “có đi có lại”.

