Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Kinh tế

Tổng điều tra kinh tế trên toàn quốc từ 5/1/2026

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Mục đích của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là thu thập thông tin về các đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tổng điều tra kinh tế trên toàn quốc từ 5/1/2026

Mục đích của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là thu thập thông tin về các đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tổng điều tra kinh tế trên toàn quốc từ 5/1/2026

Tổng điều tra kinh tế trên toàn quốc từ 5/1/2026

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định số 2837/QĐ-BTC ngày 18/8/2025 về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên phạm vi toàn quốc.

Mục đích của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên phạm vi cả nước là thu thập thông tin về các đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước.

Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố vào tháng 1/2027 và kết quả chính thức được công bố vào quý 3 năm 2027.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#điều tra #Toàn quốc #Đánh giá #Kinh doanh #Bộ trưởng bộ tài chính #xu hướng phát triển #Sản xuất #Phục vụ #Phát triển kinh tế #xã hội

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Quan tâm phát triển kinh tế biển, tạo động lực tăng trưởng mới

Quan tâm phát triển kinh tế biển, tạo động lực tăng trưởng mới

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Với vị thế nằm ven biển, cửa ngõ Khu Kinh tế Nghi Sơn, phường Hải Bình sở hữu tiềm năng biển đảo và ngư trường rộng lớn, là địa bàn chiến lược trong phát triển kinh tế biển của tỉnh. Nắm rõ lợi thế đó, Đảng bộ phường đã đặt phát triển kinh tế biển...
Thủ tướng nêu 6 mong muốn, kỳ vọng với cộng đồng doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân

Thủ tướng nêu 6 mong muốn, kỳ vọng với cộng đồng doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân

Kinh tế
Chiều 16/9, phát biểu tại phiên Đối thoại cấp cao của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) năm 2025 có chủ đề "Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng 16 chữ "Tự hào - Yêu nước - Trí tuệ - Nhân văn - Đạo đức - Hội Nhập –...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long