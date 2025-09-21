Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Petrovietnam

Tại Lễ kỷ niệm, ghi nhận những đóng góp quan trọng đối với đất nước, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Petrovietnam.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam.

Chiều 21/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3/9/1975-3/9/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các đối tác trong và ngoài nước và đông đảo thế hệ cán bộ lãnh đạo, người lao động dầu khí qua các thời kỳ tham dự Lễ kỷ niệm.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Góp phần quan trọng bảo đảm "5 an" và 5 "nhất"

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam, cho biết thời kỳ phát triển thần tốc và đột phá của ngành dầu khí Việt Nam bắt đầu sau cột mốc lịch sử ngày 3/9/1975: Tổng Cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam chính thức ra đời.

Suốt 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, là động lực dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Đã xây dựng được ngành Công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại với hệ thống hạ tầng năng lượng xương sống, chiến lược; đưa vào hoạt động nhiều công trình, dự án trọng điểm Quốc gia trong và ngoài nước như: Bạch Hổ, Biển Đông, Cửu Long; Khí Điện Đạm Phú Mỹ, Cà Mau; Lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn, Nhiệt điện Vũng Áng... ở nước ngoài như Nga, Algeria.

Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã thực hiện tốt sứ mệnh góp phần quan trọng bảo đảm 5 an (an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, an ninh lương thực và an sinh xã hội).

Đến nay, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam có thể tự hào với những thành tựu to lớn, trong đó 5 chỉ số đạt cao nhất (quy mô lớn nhất; đóng góp ngân sách nhiều nhất; liên tục đạt lợi nhuận cao nhất; doanh nghiệp có số lượng giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về Khoa học công nghệ nhiều nhất; thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp cho An sinh xã hội cao nhất).

Phát triển xa hơn trên nền tảng dầu khí truyền thống, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã thực hiện bước chuyển chiến lược, trở thành Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, tổ hợp Năm lĩnh vực hoạt động chính thành Ba trụ cột: Năng lượng là cốt lõi, Công nghiệp là nền tảng, Dịch vụ kỹ thuật là mũi nhọn. Mở rộng khai thác các tầng năng lượng, tài nguyên, khoáng sản đáy biển; phát triển vật liệu mới, nhiên liệu bền vững, cơ khí năng lượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam.

Bước vào kỷ nguyên mới, cùng với sự phát triển của đất nước, dù còn nhiều khó khăn, nhưng Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam kiên định thực hiện mục tiêu chiến lược đã xác định tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 4, phấn đấu là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030, phát triển mạnh, bền vững.

Đổi mới, hiện đại hóa hệ thống quản trị đồng bộ với mô hình Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia; tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là 10 công nghệ chiến lược, 32 sản phẩm chủ lực, với mục tiêu doanh thu từ Khoa học công nghệ chiếm 25%; quản trị nhân tài, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai; phát triển các Trung tâm Công nghiệp năng lượng sinh thái quốc gia; tăng cường hợp tác, đầu tư, xuất khẩu và kinh doanh quốc tế, phấn đấu doanh thu quốc tế chiếm 30%; nâng tầm văn hóa doanh nghiệp phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn mới thông qua phát triển con người và tri thức Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành quả to lớn của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong 50 năm qua; chúc mừng tới các thế hệ lãnh đạo, kỹ sư, công nhân Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam; cảm ơn các đối tác, bạn bè quốc tế đã đồng hành; chúc ngành công nghiệp-năng lượng tiếp tục có những bước phát triển đột phá, xứng đáng với bản lĩnh kiên cường, truyền thống tiên phong và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam Anh hùng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhìn lại lịch sử 50 năm qua, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, nhiều năm đạt từ 20-30% tổng thu Ngân sách Nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; thậm chí còn góp phần giữ vững mạch sống của xã hội, góp phần bảo vệ an ninh chế độ, ở những thời điểm cam go, trước những biến động chính trị thế giới.

Tổng Bí thư đánh giá cao sáng kiến của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam về chương trình "Phòng giáo dục, thực hành STEM."

Thông qua các chương trình đồng hành cùng giáo dục, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã triển khai phòng học STEM tại nhiều địa phương-một mô hình nuôi dưỡng nguồn nhân lực khoa học công nghệ cho tương lai, một mô hình khai thác tài nguyên con trong kỷ nguyên số.

Tổng Bí thư đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí Bí thư tỉnh/thành ủy, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam tổ chức triển khai hiệu quả kết nối chương trình mang tính hệ thống; có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng hơn nữa mô hình, chương trình rất ý nghĩa này.

Kiến tạo năng lượng-công nghiệp-tri thức

Tổng Bí thư cho biết thế giới hôm nay đang chuyển dịch nhanh chóng sang kinh tế xanh, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo thông minh, với những đột phá chưa từng có về công nghệ và quản trị.

Trong bối cảnh đó, Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng mới mang tính đột phá, chiến lược như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, Hội nghị Trung ương 12, Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 của Bộ Chính trị để thực hiện 3 mục tiêu rất quan trọng: Giữ vững môi trường hòa bình và ổn định; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Các chủ trương này, là những định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước trong giai đoạn tới mà mỗi cấp, ngành, tổ chức từ Trung ương đến địa phương cần cụ thể hóa, quán triệt và thực hiện.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam, còn có trách nhiệm triển khai Kết luận 76 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới. Đây chính là kim chỉ nam để Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam chuyển từ “khai thác tài nguyên” sang "kiến tạo năng lượng-công nghiệp-tri thức."

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Trong chiến lược phát triển mới, Tổng Bí thư đề nghị bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; chủ động xây dựng năng lực dự trữ chiến lược, điều tiết, cung ứng và điều độ linh hoạt gắn với an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và độc lập, tự chủ kinh tế; dẫn dắt công nghiệp hóa hiện đại hóa: phát triển công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật thành trụ cột; tập trung hoàn thiện và mở rộng các tổ hợp lọc-hóa dầu-hóa chất tích hợp; phát triển cơ khí chế tạo giàn khoan, thiết bị năng lượng, vật liệu mới, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng; xây dựng các Trung tâm công nghiệp-năng lượng sinh thái quốc gia, gắn với hạ tầng và công nghiệp hỗ trợ; đẩy mạnh dịch vụ kỹ thuật cao từng bước đưa Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam trở thành nhà thầu công nghiệp-kỹ thuật hàng đầu trong khu vực.

Tổng Bí thư chỉ rõ tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đổi mới quản trị, hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế để nâng cao hiệu quả, an toàn; tăng cường kỷ luật thực thi, phòng chống thất thoát, lãng phí; bảo đảm nguyên tắc minh bạch, liêm chính, hiệu quả và bền vững; động hội nhập quốc tế và phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế để gắn kết phát triển chung.

Nhân ngày Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư tặng Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam 8 chữ: "Tiên phong-Vượt trội-Bền vững-Toàn cầu."

Tiên phong để dẫn dắt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số, xanh, nâng tầm hội nhập, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Vượt trội trong hiệu quả, năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo, trở thành hình mẫu tiêu biểu của doanh nghiệp nhà nước. Bền vững trong tầm nhìn và hành động, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và trách nhiệm quốc gia. Toàn cầu, trong khát vọng và sức mạnh, vươn ra biển lớn, định vị Việt Nam trên trường quốc tế, tự tin trong hàng ngũ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Để hiện thực hóa khát vọng lớn, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực vượt bậc cùng với sự hỗ trợ hiệu quả của hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho thị trường năng lượng cạnh tranh và phát huy hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Chính phủ cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Chính trị trong Điều lệ hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam; tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc phân cấp, phân quyền triệt để; xây dựng cơ chế đặc thù cho các dự án năng lượng chiến lược; có sự phân công, định hướng để các thành phần kinh tế phát triển.

Các Bộ, ngành, địa phương, phối hợp, hướng dẫn, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt phục vụ phát triển; thực hiện quy hoạch không gian, hạ tầng; đồng thời kiến tạo trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái quốc gia.

Tổng Bí thư tin tưởng với truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh, trí tuệ, tính chuyên nghiệp và nghĩa tình, với niềm tin và khát vọng vươn lên, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế, là “doanh nghiệp Dân tộc” vì lợi ích quốc gia, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước và khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân Chương Lao động Hạng Nhất cho đồng chí Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên; trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho các đồng chí: Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc và Lê Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc; trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho các đồng chí: Lê Xuân Huyên, Phó Tổng Giám đốc, Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phan Tử Giang, Phó Tổng Giám đốc, Vũ Đào Minh, Trưởng Ban Thăm dò-Khai thác Dầu khí.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã thực hiện nghi thức khởi động chương trình STEM Innovation Petrovietnam, xây dựng các phòng họp STEM ứng dụng công nghệ số, từng bước nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục, kết nối các trường, các địa phương và quốc tế.

Trước đó, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã khai mạc Triển lãm Khoa học-Công nghệ trưng bày các thành tựu khoa học công nghệ nổi bật trong 50 năm.

Các hiện vật trưng bày, giới thiệu tại triển lãm là tiêu biểu cho những thành tựu, đóng góp về khoa học công nghệ, khẳng định nền tảng năng lực cốt lõi của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước. Triển lãm sẽ diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/9; mở cửa rộng rãi, miễn phí từ 8h đến 21h ngày 22/9 để công chúng có thể tham quan.

