“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Thường Xuân

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã mở ra không gian phát triển mới cho xã Thường Xuân, với 31 thôn, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mường, Kinh, xã xác định xây dựng đời sống văn hóa không chỉ là mục tiêu lâu dài mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Trò chơi truyền thống được đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Thường Xuân gìn giữ, phát huy trong cuộc sống hiện đại.

Đến nay, 31/31 thôn trên địa bàn xã đã hoàn thành việc bình xét, với tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87,43%; trên 60% người dân thường xuyên tham gia các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Bên cạnh đó, xã đã tiến hành rà soát, hoàn thiện lại hệ thống hương ước, quy ước ở các khu dân cư, bảo đảm vừa giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, vừa phù hợp với yêu cầu quản lý, điều hành trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND xã Lê Hữu Giang, cho biết: "Các nội dung của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) có tác động toàn diện, tích cực đến mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội của địa phương. Phong trào đã thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo thành sức mạnh, thúc đẩy địa phương phát triển trong giai đoạn mới. Các tiêu chí gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được các thôn triển khai hiệu quả, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, XDNTM. Xã đang tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, đồng thời lồng ghép việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH với các nhiệm vụ trọng tâm như giảm nghèo bền vững, XDNTM và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống".

Là một trong những thôn đi đầu trong thực hiện các nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH của xã, thôn 3 đã đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa theo hướng phát huy truyền thống đoàn kết, thích ứng với yêu cầu mới. Chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa và xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có sự chuyển biến tích cực. Năm 2025, tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt 95,7%; trên 80% người dân tham gia tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên; không phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Người dân trong thôn tích cực tham gia các phong trào do đoàn thể, tổ chức, chính quyền địa phương phát động; chú trọng xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Trưởng thôn Lê Hồng Minh cho biết: "Thôn hiện có 416 hộ, với 1.667 nhân khẩu. Với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư đồng bộ đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia các hoạt động phong trào. Từ sau khi sáp nhập các xã đến nay, địa phương thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Với những kết quả đạt được, năm 2026 thôn phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 97%, đến năm 2030 trở thành thôn NTM kiểu mẫu".

Còn tại thôn Thanh Xuân, với 100% đồng bào dân tộc Thái, phong trào TDĐKXDĐSVH được gắn với XDNTM và xây dựng Khu du lịch sinh thái cộng đồng bản Mạ an toàn, văn minh, thân thiện. Công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc được quan tâm thực hiện. Năm 2025 thôn có 83,7% hộ gia đình văn hóa; tỷ lệ người tham gia thể dục - thể thao thường xuyên đạt trên 40%; Nhân dân tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư an toàn. Đặc biệt, việc cưới, việc tang được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp với quy ước, hương ước của thôn.

Trưởng thôn Lữ Xuân Thắng cho biết: “Xây dựng đời sống văn hóa là việc làm thường xuyên, lâu dài và bắt đầu từ mỗi gia đình trong thôn. Để trở thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn, cùng với nêu cao vai trò tự quản, thôn đã đẩy mạnh vận động người dân thực hiện tốt hương ước, xây dựng nếp sống văn minh và các nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH. Mục tiêu đến năm 2026, 100% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, xây dựng khu dân cư đoàn kết, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.

Có thể thấy, phong trào TDĐKXDĐSVH đóng vai trò quan trọng trong việc huy động mọi nguồn lực trong dân và phát huy tính dân chủ, để dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ. Những khác biệt về điều kiện sống, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Kinh trên địa bàn xã từng bước được dung hòa trên cơ sở tôn trọng, chia sẻ và cùng hướng tới các mục tiêu chung.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: một số thôn còn thiếu thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất xuống cấp; một bộ phận người dân chưa thực sự quan tâm, tham gia phong trào; việc duy trì nền nếp sinh hoạt văn hóa, thể thao ở một số thôn chưa thường xuyên...

Nhằm khắc phục hạn chế, năm 2026 xã đề ra phương hướng và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH phù hợp với tình hình thực tế của từng khu dân cư. Qua đó tạo động lực để xã tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, từng bước khẳng định diện mạo mới: đoàn kết, văn minh và giàu bản sắc.

