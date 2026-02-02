Hội chợ Mùa Xuân: Tạo sức bật thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số ngay từ đầu năm

Sáng ngày 2/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã chính thức khai mạc. Hội chợ sẽ diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 2/2 đến ngày 13/2 (tức 26 Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã chính thức khai mạc. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Một “bước chạy đà” bùng nổ thị trường tiêu dùng

Với hơn 3.000 gian hàng được chia thành 8 phân khu trên quy mô hoành tráng hơn 100.000 m2, Hội chợ đem đến “hành trình du Xuân xuyên Việt” sống động, đa sắc màu cho người dân và du khách tới tham quan, mua sắm.

Kế thừa và phát huy “6 điểm nhất ” (tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất) của Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, Hội chợ mùa Xuân lần này tiếp tục kiến tạo và định vị những giá trị đặc sắc riêng biệt. Hội chợ là điểm hẹn thịnh vượng vươn tầm quốc tế, là nơi thổi hồn vào sản phẩm Việt; quảng bá và khẳng định giá trị thương hiệu Việt và khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 - một “bước chạy đà” hứa hẹn làm bùng nổ thị trường tiêu dùng trong nước, một “xung lực” khơi dậy khí thế hăng say lao động, sản xuất kinh doanh, một “đòn bẩy” chiến lược khởi tạo sự phát triển bứt phá ngay từ đầu năm 2026.

Thủ tướng đặt ra “3 kỳ vọng lớn” đối với Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Thủ tướng kỳ vọng hội chợ sẽ là điểm hẹn thịnh vượng vươn tầm quốc tế. Thành công của Hội chợ không chỉ ở giá trị doanh thu mà phải ở cả giá trị hội tụ (sản phẩm, hàng hóa, thị trường, đối tác, khách hàng, cơ hội kinh doanh...). Theo đó, hội chợ phải trở thành sàn giao dịch thương mại hiện đại, tích hợp công nghệ số để nâng cao trải nghiệm mua sắm của người dân, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối gần nhất, nhanh nhất, mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất với khách hàng và thị trường quốc tế. Hội chợ phải trở thành nhịp cầu đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam hòa quyện vào dòng chảy thương mại trong nước, khu vực và toàn cầu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng mong muốn hội chợ là nơi thổi hồn vào sản phẩm Việt; quảng bá và khẳng định giá trị thương hiệu Việt. Hội chợ không chỉ là một sự kiện thương mại trưng bày sản phẩm thuần túy, mà phải là nơi phản ánh trình độ kinh tế, năng lực sản xuất, giá trị thương mại, dịch vụ của quốc gia; truyền đi tầm vóc, vị thế và “chắp cánh” thương hiệu Việt bay cao, bay xa ra thế giới. Mỗi sản phẩm hàng hóa phải là một “đại sứ” văn hóa, mỗi gian hàng phải là một “không gian” di sản quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, tự tin, hòa bình, ổn định và phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng cũng đặt kỳ vọng hội chợ sẽ khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước. Hội chợ chính là động lực thắp sáng “ngọn lửa” lao động sản xuất, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, kiến tạo giá trị phát triển của toàn xã hội; đồng thời tạo lập, củng cố niềm tin cho người tiêu dùng; tạo đà, tạo lực, tạo sức bật mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số ngay từ đầu năm.

Kiến tạo thương hiệu hàng hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Để Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất thực sự trở thành ngày hội tiêu dùng quốc gia, nơi tinh hoa “hàng hóa Việt Nam-bản sắc Việt Nam-trí tuệ Việt Nam” cùng hội tụ, hòa nhịp trong bản giao hưởng khai sắc Xuân, đón chào một năm mới thịnh vượng, bắt đầu của kỷ nguyên mới, Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đổi mới tư duy từ “trưng bày hàng hóa” sang “quảng bá giá trị”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kết nối cung - cầu, quảng bá đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP... đưa thương hiệu Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Đồng thời, tích cực tổ chức các chương trình, hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hoá, âm nhạc đặc sắc, độc đáo, tạo không khí phấn khởi cho nhân dân và phục vụ nhân dân.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn các tổ chức, đối tác quốc tế sẽ là cầu nối, đối tác tin cậy. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn các tổ chức, đối tác quốc tế không chỉ là khách mời, mà là cầu nối, là đối tác tin cậy, là nhà thương thảo để đưa công nghệ nguồn, dòng vốn chất lượng cao và các xu hướng tiêu dùng bền vững của thế giới đến với Việt Nam nhanh hơn, sâu rộng hơn, hiệu quả hơn và vượt trội hơn.

Thủ tướng cũng đề nghị các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp nêu cao tinh thần tiên phong, “đầu tàu” dẫn dắt sự phát triển bứt phá; tích cực, chủ động kết nối, tìm kiếm đối tác để tham gia sâu hơn, vững chắc hơn vào chuỗi cung ứng quốc gia và toàn cầu; từ đó minh chứng sản phẩm Việt Nam chinh phục thế giới không chỉ bằng chất lượng mà còn bằng bản sắc văn hóa, ý thức trách nhiệm và giá trị bền vững đối với cộng đồng.

“Mùa Xuân là mùa của sự sinh sôi, của niềm tin và những hi vọng tốt lành. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính là một ‘hạt giống ươm mầm thịnh vượng’ mà chúng ta cùng nhau gieo xuống trong những ngày đầu của năm mới và thu hoạch lâu bền bằng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng kiến tạo thương hiệu hàng hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới,” Thứ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh./.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ 2/2-13/3 với 3.000 gian hàng được chia thành 8 phân khu: 1. Phân khu Địa phương do Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. 2. Phân khu “Du xuân quê hương – Sản vật Bốn phương” do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (không bao gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện. 3. Phân khu “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện 4. Phân khu “Xuân Thịnh vượng” do Bộ Công Thương thực hiện. 5. Triển lãm chuỗi giá trị ngành Dệt may, Da giày, Đồ gỗ và Thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026). Với thông điệp “Từ nguyên liệu đến thị trường – Chuỗi giá trị toàn diện” (From Materials to Markets – One Completed Value Chain) do Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam, Hiệp hội Đồ gỗ và Lâm sản Việt Nam, các Hiệp hội chuyên ngành khác thực hiện. 6. Phân khu “Tết Sum vầy” do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. 7. Phân khu “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện. 8. Phân khu “Vị Xuân gắn kết” do Tập đoàn Vingroup/Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) thực hiện.

Theo TTXVN