Quảng bá hàng hóa tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026

Tỉnh Thanh Hóa đem đến Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa tiêu biểu với chủ đề: “Thanh Hóa: Sắc Xuân hội nhập - Sản vật xứ Thanh”. Đây không chỉ là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp, HTX quảng bá, tiêu thụ sản phẩm mà còn lan tỏa, khẳng định vị thế hàng hóa xứ Thanh trên thị trường trong nước, quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội chợ. Ảnh: TTXVN

Sáng ngày 2/2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”. Dự lễ khai mạc có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo các đơn vị, doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình khai mạc Hội chợ.

Phát biểu khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Hội chợ là một đòn bẩy chiến lược khởi tạo sự phát triển bứt phá ngay từ đầu năm 2026, hứa hẹn tiếp tục trở thành điểm đến giao thương, không gian xúc tiến thương mại, đầu tư chuyên nghiệp, quy mô lớn hàng đầu của quốc gia và là nền tảng hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm hội chợ, triển lãm của khu vực và quốc tế. Hội chợ cũng là nơi tổng hợp tinh hoa hàng hóa theo tiêu chí “6 nhất”: tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất. Là nơi lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ nhất niềm tự hào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và kiên quyết tuyên chiến trực tiếp với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để Hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp. Các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP...đưa thương hiệu Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa, âm nhạc đặc sắc, độc đáo, tạo không khí phấn khởi cho Nhân dân. Đồng thời thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và hỗ trợ Nhân dân về tham dự Hội chợ.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Hội chợ.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ 2/2 đến 13/2, quy tụ đến 3.000 gian hàng của đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, đơn vị sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như nông sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Xuyên suốt Hội chợ cũng sẽ diễn ra nhiều chương trình nhạc hội, văn nghệ, trải nghiệm văn hóa nghệ thuật hấp dẫn, dự kiến đón hàng triệu lượt khách đến tham quan, mua sắm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan không gian trưng bày hàng hóa tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa.

Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của Thanh Hóa tại vị trí khu H1-10 (Hall 1), trung Triển lãm Việt Nam. Không gian có chủ đề: “Thanh Hóa: Sắc Xuân hội nhập - Sản vật xứ Thanh”, giới thiệu gần 100 sản phẩm hàng hóa tiêu biểu, phản ánh sâu sắc thế mạnh đa dạng của tỉnh trên nhiều lĩnh vực. Thông qua Hội chợ nhằm góp phần phần quảng bá, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, du lịch của tỉnh. Đồng thời kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, mở rộng xuất khẩu, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế ngay từ đầu năm.

