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Tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam và nữ chiến sĩ Trường Sơn

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), sáng 18/10, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, phường Hạc Thành và Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn phường tổ chức gặp mặt, ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và ra mắt Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn phường Hạc Thành.

Tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam và nữ chiến sĩ Trường Sơn

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), sáng 18/10, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, phường Hạc Thành và Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn phường tổ chức gặp mặt, ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và ra mắt Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn phường Hạc Thành.

Tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam và nữ chiến sĩ Trường Sơn

Lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh phường trao Quyết định thành lập Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh phường Hạc Thành.

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hoạt động của Hội LHPN Việt Nam, truyền thống hoạt động của nữ cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm, góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp, thắt chặt tình đoàn kết giữa các hội viên.

Tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam và nữ chiến sĩ Trường Sơn

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam và nữ chiến sĩ Trường Sơn

Lãnh đạo Tổng Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hoá trao quà cho cán bộ, hội viên.

Nhân dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh phường đã phối hợp với Tổng Công ty CP xây lắp điện lực Thanh Hoá trao tặng 150 suất quà cho cán bộ, hội viên.

Lê Hà

Từ khóa:

#Hội LHPN Việt Nam #Trường sơn #Phụ nữ Việt Nam #Đường Hồ Chí Minh #chiến sĩ #phường Hạc Thành #Phát huy truyền thống #liên lạc #Kỷ niệm #Gặp mặt

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