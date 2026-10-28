Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Sáng 28/10, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có các đồng chí: Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và hội khuyến học một số tỉnh khu vực Bắc Trung bộ.

Các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V đề ra.

Toàn tỉnh hiện có 168 tổ chức hội trực thuộc Hội Khuyến học tỉnh với 1.156.577 hội viên, chiếm 31,4% dân số toàn tỉnh. Tỷ lệ “Gia đình học tập” đạt 85,8%; “Dòng họ học tập” đạt 85,40%; “Cộng đồng học tập” đạt 90,17%; “Đơn vị học tập” đạt 90,7%.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa khóa V Vương Văn Việt phát biểu tại Đại hội.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động, hỗ trợ 3.251 học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường; vận động 2.130 học sinh đã bỏ học trở lại lớp và 683 trẻ khuyết tật được đến trường.

Trong nhiệm kỳ, tổng Quỹ Khuyến học toàn tỉnh đạt hơn 1.966 tỷ đồng; bình quân quỹ khuyến học đạt 110.641 đồng/người dân. Các cấp Hội đã trao 884,032 tỷ đồng từ quỹ khuyến học để khen thưởng, trao học bổng cho 2.373.178 lượt học sinh, sinh viên và giáo viên...

Với nhiều kết quả đạt được, Hội Khuyến học tỉnh vinh dự được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều Bằng khen.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Khuyến học tỉnh phấn đấu có 70% hội khuyến học cấp xã và 90% chi hội, ban khuyến học đạt loại xuất sắc, tiên tiến; tỷ lệ hội viên khuyến học đạt từ 35% dân số trở lên; 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được công nhận danh hiệu “Công dân học tập”; 88% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 87% dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”.

Tổng Quỹ Khuyến học toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 2.010 tỷ đồng, trong đó quỹ do hai cấp quản lý đạt khoảng 1.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán biểu dương những kết quả đạt được trong công tác KHKT của Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ qua.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, các đồng chí đề nghị Hội Khuyến học các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KHKT, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, tăng cường phối hợp với MTTQ, ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội, từng bước đưa việc học trở thành nhu cầu tự thân, nét đẹp văn hóa trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng và động lực phát triển của người dân xứ Thanh.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục củng cố tổ chức Hội vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội và phát triển hội viên ở cơ sở. Nâng cao chất lượng các phong trào KHKT theo hướng thực chất, bền vững; phát huy hiệu quả các trung tâm học tập cộng đồng, tạo điều kiện cho người dân nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với tiến bộ khoa học, công nghệ.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo sự nghiệp KHKT, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài; tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đưa phong trào KHKT, xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao Cờ Thi đua xuất sắc giai đoạn 2021-2026 cho Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Đỗ Thị Toán trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Đỗ Thị Toán đã trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Hội Khuyến học tỉnh và lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng Cờ Thi đua xuất sắc giai đoạn 2021-2026 cho Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa.

9 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua KHKT, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 63 đồng chí. Đồng chí Vương Văn Việt tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Đỗ Thị Toán trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Tại Đại hội, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao học bổng khuyến học cho học sinh tỉnh Thanh Hóa với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Linh Hương