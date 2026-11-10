Tiếp nối mạch nguồn tri thức, vun đắp những giá trị nhân văn

Sáng 14/11/2026, tại Hà Nội, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Khoa Ngữ Văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội (1956-2026), 30 năm thành lập Khoa Văn học và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường bảy thập kỷ xây dựng, trưởng thành và phát triển của một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu văn học, Hán Nôm và nghệ thuật có truyền thống lâu đời của nền giáo dục đại học Việt Nam.

Thầy trò và những năm tháng thanh xuân

Bảy thập kỷ, một hành trình tiếp nối truyền thống, kiến tạo tương lai

Được hình thành từ năm 1956, Khoa Ngữ Văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội đã trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, gắn bó với những bước chuyển quan trọng của nền giáo dục đại học và đời sống văn hóa, học thuật nước nhà. Trên nền tảng truyền thống ấy, năm 1996, Khoa Văn học được thành lập thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, tiếp tục đảm nhiệm sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và đóng góp vào sự phát triển của các lĩnh vực văn học, Hán Nôm, nghệ thuật, văn hóa và giáo dục. Trong suốt hành trình ấy, các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên của Khoa đã bền bỉ vun đắp những giá trị học thuật, nhân văn và sáng tạo; góp phần đào tạo nhiều thế hệ nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo, nhà quản lý văn hóa, cùng những người hoạt động trong các lĩnh vực xuất bản, truyền thông và văn hóa nghệ thuật. Nhiều thế hệ thầy và trò đã trở thành những tên tuổi có đóng góp quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội, khoa học, văn hóa, giáo dục của đất nước.

Lễ kỷ niệm năm 2026 không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử đáng tự hào, tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước mà còn là cơ hội để Khoa khẳng định những giá trị cốt lõi, nhìn nhận những yêu cầu mới và xác lập định hướng phát triển trong bối cảnh giáo dục đại học, khoa học xã hội và nhân văn đang có nhiều chuyển biến sâu sắc.

Đặc biệt, tại buổi lễ, Khoa Văn học sẽ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những thành tích, đóng góp của Khoa trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển văn hóa, đồng thời là nguồn động viên để các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực sáng tạo và cống hiến.

Các thế hệ thầy cô - những người đã bền bỉ vun đắp và làm nên truyền thống của Khoa

Những hoạt động tri ân và hội ngộ các thế hệ

Hướng tới dấu mốc 70 năm truyền thống, Khoa Văn học đã tổ chức chuỗi hoạt động mang ý nghĩa tri ân và kết nối các thế hệ. Lễ dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ là cán bộ, sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thầy và trò Khoa Văn học đối với những người chiến sĩ - sinh viên hy sinh tuổi trẻ và cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Khoa cũng tổ chức lễ thắp hương tưởng nhớ các nhà giáo đã khuất, thăm hỏi và tri ân các nhà giáo lão thành, đồng thời tổ chức buổi gặp mặt đầm ấm các thế hệ thầy cô giáo từng công tác tại Khoa. Những hoạt động này là dịp để các thế hệ cùng ôn lại những kỷ niệm nghề nghiệp, những câu chuyện về giảng đường, về tình thầy trò và tình đồng nghiệp; qua đó tiếp tục bồi đắp mối liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của một cộng đồng học thuật giàu truyền thống.

Đặc biệt, tối thứ Sáu, ngày 13/11/2026, Chương trình thơ nhạc Ngữ Văn Tổng hợp - Đêm hội ngộ sẽ được tổ chức như một điểm nhấn giàu bản sắc và cảm xúc trong chuỗi sự kiện. Với sự gặp gỡ của thơ ca, âm nhạc và những ký ức về tuổi thanh xuân nơi giảng đường, Chương trình là dịp để các thế hệ thầy cô, cựu sinh viên và sinh viên cùng hội ngộ, chia sẻ tình yêu văn chương, nghệ thuật và tình cảm gắn bó với ngôi nhà chung Văn Khoa.

Không gian học thuật hàn lâm - liên ngành - hội nhập

Bên cạnh các hoạt động kỷ niệm và tri ân, Khoa Văn học tổ chức chuỗi hoạt động học thuật nhằm tạo không gian trao đổi, đối thoại và cập nhật những vấn đề mới trong nghiên cứu, giảng dạy văn học, nghệ thuật và giáo dục đại học. Tọa đàm “Thể loại điện ảnh và mỹ học của máy quay” tập trung trao đổi những vấn đề về mỹ học điện ảnh, ngôn ngữ hình ảnh và khả năng tiếp cận nghệ thuật thứ bảy từ góc nhìn lý luận, phê bình đương đại. Tọa đàm “Giải mã văn học Nga - Hành trình kết nối các thế hệ” tạo diễn đàn gặp gỡ, chia sẻ và trao đổi học thuật giữa các thế hệ giảng viên, nhà nghiên cứu, người học, cùng nhìn lại hành trình nghiên cứu, giảng dạy và tiếp nhận văn học Nga tại Khoa Văn học.

Tọa đàm “Đổi mới các chương trình đào tạo của Khoa Văn học trong bối cảnh thích ứng với những thay đổi của hoàn cảnh” là những góc nhìn đa chiều, những ý kiến thảo luận về định hướng phát triển các chương trình đào tạo Văn học, Hán Nôm, Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình của Khoa Văn học, đổi mới nội dung và phương thức giảng dạy, tăng cường tính liên ngành, khả năng thích ứng và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động cũng như những chuyển biến của xã hội đương đại.

Chuỗi tọa đàm thể hiện tinh thần học thuật cởi mở, chủ động đối thoại và đổi mới của Khoa Văn học. Đây cũng là minh chứng cho quan niệm nhất quán: Trân trọng và kế thừa truyền thống không dừng lại trong sự bảo lưu, phát huy những giá trị đã có, mà còn là tiếp tục mở rộng biên độ tri thức, cập nhật những vấn đề mới và kiến tạo những hướng phát triển phù hợp với thời đại, trên tinh thần “Hàn lâm - Liên ngành - Hội nhập” trong đào tạo và nghiên cứu.

Các thế hệ sinh viên góp phần viết nên hành trình 70 năm truyền thống

Tự hào về truyền thống, không ngừng hội nhập và phát triển

Trải qua 70 năm truyền thống xây dựng và phát triển, Khoa Văn học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn luôn kiên định với sứ mệnh đào tạo, nghiên cứu và lan tỏa các giá trị văn học, văn hóa, nghệ thuật, văn hiến; đồng thời không ngừng đổi mới để đáp ứng những yêu cầu của giáo dục đại học trong bối cảnh mới.

Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Khoa Ngữ Văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội, 30 năm thành lập Khoa Văn học và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên. Đây không chỉ là dịp hội ngộ, tri ân và tự hào về một chặng đường đã qua, mà còn là thời điểm để cùng nhìn về phía trước, tiếp tục phát huy truyền thống học thuật, tinh thần nhân văn và khát vọng sáng tạo.

Bảy mươi năm - một dòng chảy tri thức và nhân văn; ba mươi năm - một chặng đường tiếp nối và phát triển. Từ những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ, Khoa Văn học tiếp tục hướng tới tương lai với tinh thần đổi mới, hội nhập và sáng tạo, góp phần khẳng định vị thế của khoa học xã hội và nhân văn trong đời sống đương đại./.

Theo Báo Kiểm Toán

Nguồn: https://baokiemtoan.vn/vi/bai-viet/tiep-noi-mach-nguon-tri-thuc-vun-dap-nhung-gia-tri-nhan-van-072050687