Tiếng kẻng bình yên nơi núi đồi Lương Sơn

Nơi núi đồi Lương Sơn, khi màn đêm buông xuống, tiếng kẻng an ninh lại vang lên từ các thôn bản. Âm thanh ấy nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác.

Anh Lương Đức Thắm, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn Lương Thiện gióng kẻng an ninh tại khu dân cư.

Theo chân lực lượng Công an xã Lương Sơn, chúng tôi đến nhà anh Lương Thanh Dũng, trưởng thôn Lương Thiện đúng lúc bên vách nhà sàn 3 hồi kẻng vang lên. Chỉ ít phút sau, điện thoại của anh Dũng liên tiếp đổ chuông. Ở đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ sốt sắng: “Có việc gì đấy anh Dũng ơi?”. Anh Dũng giải thích: “Anh Lương Đức Thắm, tổ trưởng tổ an ninh trật tự vừa thay tôi gõ kẻng để thông báo cho thanh niên trong thôn tập trung đi khám nghĩa vụ quân sự. Bà con yên tâm nhé”...

Với người dân thôn Lương Thiện, mỗi nhịp kẻng đều mang một thông điệp riêng. Ba hồi kẻng ngắn, đều đặn mà anh Thắm vừa đánh là hiệu lệnh “báo yên”, thường chỉ vang lên vào lúc 10 giờ tối, nhắc bà con kiểm tra cửa nhà, cẩn thận củi lửa trước khi đi ngủ.

Thôn Lương Thiện hiện có 318 hộ với 1.444 nhân khẩu, trong đó khoảng 70% là đồng bào dân tộc Thái. Địa bàn thôn rộng, lại bị tuyến đường 30A cắt ngang, chia thành 6 đội nên phải bố trí 2 kẻng an ninh để hiệu lệnh được truyền đi kịp thời, đồng đều. Từ ngày triển khai mô hình “Tiếng kẻng an ninh - Thôn bản bình yên”, ý thức chấp hành của người dân được nâng lên rõ rệt. Đúng 22 giờ, khi tiếng kẻng vang lên, từ chủ quán đến khách đều tự giác đóng cửa, ra về. Những gia đình có việc cưới hỏi bật loa đài to, khi nghe hiệu lệnh kẻng cũng chủ động hạ nhỏ âm thanh. Tiếng kẻng không chỉ nhắc giờ, mà còn nhắc mỗi người gìn giữ sự yên bình chung.

Không chỉ phát huy hiệu quả ở thôn Lương Thiện, mô hình “Tiếng kẻng an ninh - Thôn bản bình yên” còn được duy trì nền nếp tại thôn Minh Quang - thôn nằm dọc Quốc lộ 47. Là địa bàn trải dài theo tuyến quốc lộ, lượng phương tiện qua lại đông, nhiều quán hàng, điểm dừng chân nên nguy cơ phát sinh vi phạm an ninh trật tự luôn tiềm ẩn. Từ đặc thù đó, Tổ an ninh trật tự thôn Minh Quang đã đặt kẻng an ninh trên một quả đồi cao để tiếng kẻng vang xa khắp khu dân cư, duy trì gióng kẻng đúng khung giờ nhằm nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, hạn chế tụ tập ban đêm; đồng thời kết hợp chặt chẽ với các buổi tuần tra sau giờ giới nghiêm.

Tháng 1/2025, trong một ca tuần tra đêm gắn với hiệu lệnh kẻng, anh Hoàng Văn Minh, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn Minh Quang đã phối hợp cùng lực lượng công an xã phát hiện đối tượng Lê Ngọc Minh sử dụng trái phép chất ma túy, kịp thời lập hồ sơ xử lý.

Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, Nguyễn Xuân Đồng cho biết: Xã hiện có 2.129 hộ với 9.510 nhân khẩu, sống rải rác thành những cụm dân cư độc lập. Từ đặc thù địa bàn, xã đã xây dựng 7 tổ tự quản về an ninh trật tự, mỗi tổ gồm 3 thành viên phụ trách các cụm dân cư. Mô hình “Tiếng kẻng an ninh - Thôn bản bình yên” được triển khai từ tháng 10/2020 do Công an xã tham mưu. Đến nay, toàn xã đã lắp đặt 9 kẻng, trong đó 1 kẻng tại trụ sở UBND xã, 8 kẻng tại nhà văn hóa thôn hoặc nhà tổ trưởng tổ an ninh trật tự. Từ khi mô hình được triển khai, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn chuyển biến rõ rệt, các hành vi trộm cắp, gây gổ, đánh nhau giảm khoảng 90%. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu; tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của người dân được nâng lên rõ rệt.

Mô hình tiếng kẻng an ninh vì bình yên cuộc sống ở Lương Sơn không chỉ tạo nếp sinh hoạt văn minh ở khu dân cư, mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, cùng chung tay giữ gìn bình yên cho bản làng.

Bài và ảnh: Tăng Thúy