Tiếng Anh theo nhu cầu người học vẫn được thu phí - Thông tư 85 quy định như thế nào?

Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT không cấm việc thu kinh phí đối với các lớp tiếng Anh tích hợp, luyện chứng chỉ quốc tế tại trường phổ thông, mà phân định rõ hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được thu kinh phí khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT tạo hành lang pháp lý minh bạch, phân định rõ ràng giữa hoạt động giáo dục tăng cường (không thu phí) và nhóm hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học

Cách phân định này được quy định cụ thể tại điểm c khoản 2 Điều 7 Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT. Theo đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học bao gồm:

“Phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc theo phương pháp giáo dục tích hợp nội dung và ngôn ngữ; dạy học ngôn ngữ khác ngoài Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 đã học chính khóa theo Chương trình giáo dục phổ thông”.

Thông tư phân định hai nhóm hoạt động giáo dục ngoài thời lượng chính khóa. Nhóm thứ nhất là hoạt động giáo dục tăng cường, bao gồm việc củng cố, bổ trợ năng lực ngoại ngữ theo Chương trình giáo dục phổ thông thông qua thực hành, giao tiếp và trải nghiệm. Đây là những nội dung cơ bản, nền tảng mà mọi học sinh đều được tiếp cận và không được thu tiền.

Nhóm thứ hai là hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, bao gồm các nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu, trong đó có phát triển năng lực ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và phương pháp giáo dục tích hợp nội dung và ngôn ngữ. Các chương trình tiếng Anh tích hợp, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ theo chuẩn IELTS, Cambridge có thể được tổ chức theo nhóm này nếu đáp ứng đúng mục tiêu, nội dung và điều kiện quy định.

Các lớp học tiếng Anh tích hợp tại các trường phổ thông được triển khai tự nguyện, đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực thực tế của học sinh và phụ huynh

Theo Thông tư, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được thu kinh phí trên cơ sở tự nguyện đăng ký tham gia của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ. Đối với trường công lập, khoản thu phải thuộc danh mục và không vượt quá mức do UBND cấp tỉnh quyết định.

Việc tổ chức các hoạt động này chỉ được thực hiện khi nhà trường đã bảo đảm đầy đủ hoạt động giáo dục chính khóa và giáo dục tăng cường theo quy định. Các hoạt động phải được tổ chức ngoài thời gian dành cho hai nhóm hoạt động trên, theo nhóm học sinh có cùng nội dung đăng ký, không theo đơn vị lớp học biên chế và không bố trí xen kẽ giữa các tiết học chính khóa, tăng cường.

Nhà trường phải công khai kế hoạch tổ chức, nội dung, chương trình, thời lượng, đội ngũ giảng dạy, mức thu và các khoản thu, chi liên quan. Việc tham gia hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, không được ép buộc hoặc gây áp lực dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không được sử dụng việc tham gia hay không tham gia làm căn cứ đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, phân loại, xét thi đua, khen thưởng học sinh.

Đặc biệt, Thông tư nghiêm cấm việc chuyển nội dung giáo dục tăng cường sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu kinh phí; lợi dụng các hoạt động này để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Như vậy, Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT không đặt ra lệnh cấm chung đối với các chương trình tiếng Anh tích hợp, bồi dưỡng ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế trong trường phổ thông. Tuy nhiên, việc tổ chức và thu kinh phí phải căn cứ vào bản chất hoạt động, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nội dung, thời gian, tính tự nguyện, công khai và mức thu theo quy định.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/tieng-anh-theo-nhu-cau-nguoi-hoc-van-duoc-thu-phi-thong-tu-85-quy-dinh-nhu-the-nao-102261010151847438.htm