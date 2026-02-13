Thương mại hoá HBM4, Samsung tăng tốc cuộc đua hạ tầng AI toàn cầu

Samsung Electronics xác nhận đã chính thức sản xuất hàng loạt và xuất xưởng bộ nhớ băng thông cao thế hệ thứ 6 (HBM4), đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị phần chip AI hiệu năng cao.

Samsung Electronics xác nhận chính thức sản xuất hàng loạt và xuất xưởng bộ nhớ băng thông cao thế hệ thứ 6 (HBM4). Ảnh: Reuters.

HBM4 (High Bandwidth Memory thế hệ thứ 6) là dòng bộ nhớ xếp chồng 3D được thiết kế chuyên biệt cho các bộ xử lý đồ họa (GPU) và chip tăng tốc trí tuệ nhân tạo. So với các thế hệ trước, HBM4 cải thiện đáng kể băng thông truyền dữ liệu, nâng cao dung lượng lưu trữ trên mỗi chồng nhớ và tối ưu hiệu suất năng lượng – những yếu tố then chốt trong bối cảnh nhu cầu tính toán AI tăng mạnh trên toàn cầu.

Trong các hệ thống AI hiện đại, đặc biệt là trung tâm dữ liệu và siêu máy tính dùng để huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn, bộ nhớ đóng vai trò quyết định đến tốc độ xử lý và độ trễ. Giới chuyên môn nhận định HBM4 giúp giảm đáng kể “nút thắt cổ chai” giữa bộ xử lý và hệ thống lưu trữ, từ đó nâng cao khả năng xử lý song song và rút ngắn thời gian huấn luyện mô hình.

Việc Samsung đưa HBM4 vào sản xuất hàng loạt được xem là lợi thế chiến lược trong phân khúc chip nhớ cao cấp – lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh nhất của ngành bán dẫn nhờ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng AI. Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu cạnh tranh quyết liệt để mở rộng năng lực điện toán, khả năng cung ứng ổn định và quy mô lớn trở thành yếu tố quyết định vị thế doanh nghiệp.

Samsung tăng tốc cuộc đua hạ tầng AI toàn cầu. Ảnh: AFP.

Giới phân tích cho rằng HBM4 không chỉ là sản phẩm công nghệ mới, mà còn là nền tảng cho thế hệ trung tâm dữ liệu và siêu máy tính AI tiếp theo. Sự ra đời của dòng bộ nhớ này có thể giúp tăng hiệu suất tính toán, giảm chi phí vận hành trên mỗi đơn vị xử lý và hỗ trợ triển khai các mô hình AI ngày càng lớn và phức tạp.

Động thái thương mại hóa HBM4 cho thấy Samsung đang đẩy mạnh chiến lược tập trung vào các dòng chip giá trị cao, đồng thời phản ánh xu hướng cạnh tranh mới của ngành bán dẫn: tối ưu toàn diện hệ sinh thái phần cứng, nơi bộ nhớ giữ vai trò ngày càng quan trọng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Thu Uyên

Nguồn: Yoonhap.