Thực hiện tốt công tác thanh tra, quản lý thuế

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bám sát diễn biến tình hình sản xuất, kinh doanh theo từng địa bàn, chủ động tham mưu với UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ngành triển khai các chính sách thuế. Đồng thời, quyết liệt triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Qua đó, góp phần quan trọng vào hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch thu NSNN.

Thuế cơ sở 3 tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn người nộp thuế các thủ tục kê khai nộp NSNN.

Thanh tra, kiểm tra thuế là một trong những chức năng trọng tâm được Thuế tỉnh Thanh Hóa triển khai thường xuyên, đúng quy định. Để nâng cao hiệu quả, đơn vị đã không ngừng đổi mới phương thức, vừa thực hiện đúng kế hoạch, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế. Trong năm 2025, toàn ngành đã thực hiện 1.260 cuộc kiểm tra. Tổng số truy thu và phạt là 556,16 tỷ đồng; bình quân số truy thu trên 1 cuộc kiểm tra là 441,3 triệu đồng.

Một trong những vụ việc điển hình được phát hiện qua công tác thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế đối với Nhà nước là tại Công ty TNHH Phương Hạnh (thôn Trung Thành, xã Ngọc Liên). Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2004, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình điện, công trình thủy lợi, đường bộ, khai thác vật liệu xây dựng và sản xuất, phân phối điện. Với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, hạch toán độc lập, kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ. Qua kiểm tra hồ sơ, báo cáo tài chính và chứng từ kế toán, đoàn thanh tra xác định doanh nghiệp có nhiều sai sót trong việc kê khai, hạch toán nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Các sai phạm chủ yếu của doanh nghiệp, như: hạch toán không đúng chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; công tác kế toán, hạch toán còn nhiều hạn chế, thiếu kiểm soát, dẫn đến sai sót đáng kể trong việc xác định nghĩa vụ thuế; xác định chưa đúng thời điểm ghi nhận doanh thu đối với công trình “Di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển đoạn qua huyện Hải Hậu”, làm tăng doanh thu 3,37 tỷ đồng và kéo theo tăng thuế phải nộp tương ứng. Hạch toán và kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa đúng quy định do sử dụng hóa đơn, chứng từ không phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dẫn đến phải điều chỉnh tăng thuế giá trị gia tăng đầu ra thêm 309,37 triệu đồng...

Sau thanh tra, doanh nghiệp đã phải thực hiện điều chỉnh lại số liệu kế toán, niêm yết công khai kết luận thanh tra tại trụ sở công ty theo đúng quy định; đồng thời phải thực hiện nộp phạt hành chính theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Qua vụ việc tại Công ty TNHH Phương Hạnh, có thể thấy việc chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật thuế là trách nhiệm của mọi doanh nghiệp - không chỉ để bảo đảm nghĩa vụ với Nhà nước, mà còn là yếu tố quan trọng khẳng định uy tín, năng lực tài chính và tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm các quy trình nghiệp vụ và kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ trong ngành, các chính sách pháp luật thuế, chế độ kế toán kinh doanh đối với người nộp thuế. Qua đó, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm về pháp luật thuế; thực hiện kiến nghị xử lý truy thu về thuế, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, góp phần tích cực trong việc chống thất thu NSNN, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế. Kết quả thanh tra kiểm tra đã góp phần tích cực trong công tác chống thất thu và hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2025.

Cùng với đó, công tác kiểm tra hoàn thuế cũng được ngành thuế Thanh Hóa thực hiện chặt chẽ, đơn vị đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, thuế cơ sở trực thuộc thực hiện rà soát người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc sử dụng hóa đơn, phối hợp xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, hóa đơn rủi ro để khấu trừ, hoàn thuế; phối hợp giữa cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp mới thành lập, kiểm tra thông tin về tình hình tài chính, năng lực của người nộp thuế, như kê khai về vốn, tài sản, đất đai, kho hàng, máy móc thiết bị dùng cho sản xuất... có phù hợp với quy mô ngành hàng của doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện xác minh nguồn gốc hàng hóa, số liệu với cơ quan hải quan (đối với một số mặt hàng có rủi ro cao) để xác định chặt chẽ số thuế được hoàn...

Thuế Thanh Hóa đã thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế đối với hàng chục đơn vị, tổng số thuế truy hoàn là 295,8 triệu đồng. Công tác hoàn thuế đã bảo đảm thực hiện đúng quy định, việc phân loại hồ sơ hoàn thuế chặt chẽ, đúng đối tượng và trường hợp hoàn. Không có hồ sơ giải quyết hoàn thuế chậm thời gian. Quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho trường hợp xuất khẩu được đối chiếu số liệu nợ giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế đảm bảo chặt chẽ.

Để phát hiện và xử lý kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu NSNN thời gian tới, Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung nhân lực, phân công cụ thể cho công chức trong các bộ phận kiểm tra, quản lý thuế theo dõi, quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp, thực hiện kiểm tra, giám sát 100% hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế. Kịp thời cập nhật, phân tích thông tin về doanh nghiệp, thường xuyên đối chiếu, xác minh hóa đơn, kiểm soát số liệu khai thuế ngay sau khi nhận được hồ sơ khai thuế của người nộp thuế...

