Thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, vì mục tiêu xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc

Đoàn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Pù Nhi: Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Xã Pù Nhi có 22 người có uy tín, già làng, trưởng bản trong đồng bào dân tộc thiểu số. Với vị thế, vai trò đặc biệt của mình, người có uy tín trong xã đã khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với đồng bào các dân tộc thiểu số, “tai nghe không bằng mắt thấy, miệng nói không bằng tay làm”, để tuyên truyền cho người dân, người có uy tín trong xã đã phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu trong lời nói và việc làm để gia đình, dòng họ, thôn, bản, cộng đồng noi gương và làm theo. Tích cực phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đi đầu trong việc sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, vận động Nhân dân thay đổi phong tục, tập quán lạc hậu, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, họ cũng là những nhân tố tích cực trong XDNTM, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; vận động, giáo dục con cháu trong gia đình, dòng họ, thôn, bản... tham gia các tổ tự quản đường biên, cột mốc, phối hợp với bộ đội biên phòng, công an tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới... Bên cạnh đó, đội ngũ người có uy tín trong xã còn vận động bà con tham gia các cuộc vận động như: “XDNTM”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”... phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau cùng phát triển, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Nhờ đó, kinh tế và các hoạt động xã hội của xã đã có những bước phát triển mới bền vững hơn, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện, công tác xóa đói, giảm nghèo được đẩy mạnh, chất lượng các hoạt động văn hóa - thể thao ngày càng được nâng cao. Mai Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành: Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Xác định hoạt động giám sát và phản biện xã hội (GS&PBXH) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng chương trình giám sát trình thường trực cấp ủy phê duyệt, triển khai tổ chức giám sát theo kế hoạch đề ra. Hoạt động của ban thanh tra Nhân dân (TTND) và ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) đã đi vào nền nếp, hiệu quả thiết thực, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã chủ trì tổ chức Hội nghị phản biện Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ phường Hạc Thành lần thứ I, góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Để hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ trong thời gian tới ngày càng hiệu quả, MTTQ các cấp cần quan tâm chỉ đạo sâu sát và tăng cường hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động theo quy định mới, phát huy tốt vai trò trong công tác GS&PBXH của MTTQ. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp đối với ban TTND, GSĐTCCĐ; chú trọng khâu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, có chế độ, chính sách phù hợp cho thành viên các ban. Bên cạnh đó, cần tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tăng cường về cơ sở, bám sát cơ sở, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng hoạt động của ban TTND, ban GSĐTCCĐ, tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân trên địa bàn chủ động thực hiện quyền giám sát của Nhân dân... Linh mục Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Caritas Giáo phận Công giáo Thanh Hóa: Lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ giáo dân nghèo Những năm qua, với vai trò là người đứng đầu Caritas Giáo phận Công giáo Thanh Hóa tôi luôn phát huy tinh thần đoàn kết, không chỉ động viên, giúp đỡ bà con giáo dân thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, mà còn luôn dẫn dắt bà con giáo dân “Kính Chúa, yêu nước”, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôi còn tích cực vận động các nhà hảo tâm, bà con giáo dân trong và ngoài nước đóng góp quỹ “Bác ái”. Từ nguồn quỹ, đã tổ chức hàng trăm chuyến đi thăm hỏi, tặng quà cho hàng nghìn bà con giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 25 tỷ đồng. Cụ thể: Hưởng ứng chương trình “Tết vì người nghèo”, Tòa giám mục, Caritas Thanh Hóa, các giáo xứ, họ đạo đã thăm và trao tặng 20.718 suất quà tết cho người nghèo, trị giá gần 9 tỷ đồng; hỗ trợ Nhân dân trong tỉnh, các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai trên 8,5 tỷ đồng; hỗ trợ 4.828 suất gạo tình thương; tặng 10.200 suất cơm, cháo tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, hàng trăm chuyến xe “0” đồng hỗ trợ bệnh nhân nghèo; trao 800 xe lăn cho người khuyết tật; tặng hàng nghìn suất quà cho bà con vùng cao; trao học bổng cho trẻ em nghèo. Định kỳ 2 lần/quý, Caritas Giáo phận Thanh Hóa tổ chức luân phiên khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con giáo dân tại các giáo xứ trên địa bàn toàn tỉnh... Bên cạnh đó, Caritas Thanh Hóa còn hỗ trợ 9 tỷ 350 triệu đồng giúp đỡ 152 hộ gia đình nghèo có mái ấm kiên cố nhằm an cư lạc nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 42/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024-2025. Lê Xuân Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn 3, xã Tân Ninh: Phát huy vai trò ban công tác mặt trận trong xây dựng nông thôn mới Xác định chương trình XDNTM là nhiệm vụ lâu dài, không có điểm dừng và đòi hỏi phải thực hiện đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch, do đó Ban công tác mặt trận thôn 3, xã Tân Ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mỗi người dân hiểu sâu sắc về ý nghĩa, mục đích, có nhận thức đúng về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình để góp công sức XDNTM. Thôn đã huy động đóng góp trên 1 tỷ đồng, vận động Nhân dân hiến hơn 2.000m2 đất, vật kiến trúc trên đất mở rộng hơn 3km đường giao thông, tham gia hàng nghìn ngày công lao động trồng, chăm sóc đường hoa, vệ sinh môi trường, xây dựng tường rào, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang nhà cửa... Các tổ chức thành viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù của tổ chức mình, nhiều mô hình đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các tổ chức thành viên, sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, năm 2021 thôn đã đạt chuẩn thôn NTM. Từ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” gắn với xây dựng thôn NTM, ban công tác mặt trận thôn rút ra một số kinh nghiệm đó là: Phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời cấp ủy đảng đối với cuộc vận động. Quán triệt sâu sắc quan điểm và phương châm thực hiện nhất quán “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, tránh tư tưởng nóng vội chạy theo thành tích. Ban công tác mặt trận chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên phân công, hiệp thương thống nhất hành động một cách hiệu quả. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong cộng đồng, thực hiện tốt Luật Dân chủ ở cơ sở; đa dạng các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư; thường xuyên, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng điển hình trong quá trình thực hiện.