Thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, vì mục tiêu xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc
Khắc sâu lời Bác dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”, với ý chí quyết tâm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, MTTQ các cấp tiếp tục tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội ngày càng cao, đưa sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân lên tầm cao mới, góp phần xây dựng Thanh Hóa đến năm 2030 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.
Tiết mục văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của Nhân dân khu dân cư thôn Xuân Tiến, xã Như Thanh.
Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng của quê hương Thanh Hóa anh hùng, được sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của HĐND, UBND, các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên và sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, công tác mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động, chủ trì, tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của mặt trận trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Khẳng định vai trò, vị thế của mặt trận
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương cho biết: “Trong 2 năm 2024-2025, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song hoạt động của MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) luôn bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cấp chính quyền và các sở, ngành liên quan. Vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức CT-XH trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được khẳng định, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác mặt trận, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo nhiệm vụ công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh”.
Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục đổi mới, phong phú về nội dung, hình thức; việc triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời gắn với chương trình hành động cụ thể. Công tác tập hợp đồng bào các dân tộc, tôn giáo, vận động Nhân dân đi vào chiều sâu, đạt kết quả rõ nét thông qua gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tình hình. Các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” được triển khai với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hướng về cơ sở; nhân rộng và phát huy hiệu quả hàng trăm mô hình tự quản ở khu dân cư (KDC). MTTQ các cấp đã huy động được nguồn lực to lớn trong Nhân dân trị giá trên 159 tỷ đồng tham gia XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phát triển kinh tế - xã hội, đưa số lượng xã đạt chuẩn NTM của tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.
Công tác vận động, chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được MTTQ các cấp triển khai có hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo, huy động cao nhất nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, những tấm lòng hảo tâm, nhân văn, nhân ái của cộng đồng tham gia. MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức thành công Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với kết quả nổi bật: 14.780 hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ, hoàn thành 100% kế hoạch và sớm hơn 12 ngày so với thời gian Chính phủ quy định với tổng kinh phí huy động trên 1.618 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí vận động xã hội hóa trên 1.230 tỷ đồng.
Công tác an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách được MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả, thiết thực, với 1.010.480 suất quà được trao tặng, trị giá trên 529 tỷ đồng. Trong 2 năm (2024, 2025), MTTQ các cấp tích cực vận động Nhân dân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra với số tiền hơn 160,7 tỷ đồng.
Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động giai đoạn 2020-2025.
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC được tổ chức thiết thực, hiệu quả với nhiều nét mới, thực sự là ngày hội của Nhân dân. 100% KDC tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, hơn 95% KDC tổ chức cả phần hội và phần lễ; gần 80% KDC tổ chức bữa cơm đại đoàn kết.
Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội của MTTQ được cấp ủy, chính quyền, các ngành, cơ quan chức năng tiếp thu tối đa, giải quyết kịp thời. Việc củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp được quan tâm làm tốt. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức đại hội đại biểu MTTQ, các tổ chức CT-XH xã, phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được triển khai bài bản, kịp thời, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, quy trình và quy định. Công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy MTTQ tỉnh, các tổ chức CT-XH và các hội quần chúng được thực hiện chặt chẽ, theo đúng hướng dẫn, quy định, từng bước đi vào hoạt động đạt kết quả tích cực.
Những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị.
Để quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới MTTQ các cấp sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; động viên, khuyến khích mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức, cá nhân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo chung sức, đồng lòng phát huy cao nhất ý chí, tài năng, sức sáng tạo để xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nhiều cách làm mới, hiệu quả, thiết thực hơn nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp sẽ thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp có trình độ, am hiểu thực tiễn, gần dân, sát dân.
Với kết quả đã đạt được trong 2 năm 2024-2025, Ủy ban MTTQ tỉnh đã vinh dự được Chính phủ tặng Cờ Thi đua (năm 2024), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2025), Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (năm 2024). Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các ban, bộ, ngành ở Trung ương.
Khắc sâu lời Bác dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”, với ý chí quyết tâm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, MTTQ các cấp tiếp tục tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội ngày càng cao, đưa sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân lên tầm cao mới, góp phần xây dựng Thanh Hóa đến năm 2030 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.
Đoàn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Pù Nhi: Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Xã Pù Nhi có 22 người có uy tín, già làng, trưởng bản trong đồng bào dân tộc thiểu số. Với vị thế, vai trò đặc biệt của mình, người có uy tín trong xã đã khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Với đồng bào các dân tộc thiểu số, “tai nghe không bằng mắt thấy, miệng nói không bằng tay làm”, để tuyên truyền cho người dân, người có uy tín trong xã đã phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu trong lời nói và việc làm để gia đình, dòng họ, thôn, bản, cộng đồng noi gương và làm theo. Tích cực phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đi đầu trong việc sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, vận động Nhân dân thay đổi phong tục, tập quán lạc hậu, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, họ cũng là những nhân tố tích cực trong XDNTM, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; vận động, giáo dục con cháu trong gia đình, dòng họ, thôn, bản... tham gia các tổ tự quản đường biên, cột mốc, phối hợp với bộ đội biên phòng, công an tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới... Bên cạnh đó, đội ngũ người có uy tín trong xã còn vận động bà con tham gia các cuộc vận động như: “XDNTM”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”... phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau cùng phát triển, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Nhờ đó, kinh tế và các hoạt động xã hội của xã đã có những bước phát triển mới bền vững hơn, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện, công tác xóa đói, giảm nghèo được đẩy mạnh, chất lượng các hoạt động văn hóa - thể thao ngày càng được nâng cao.
Mai Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành: Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ
Xác định hoạt động giám sát và phản biện xã hội (GS&PBXH) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng chương trình giám sát trình thường trực cấp ủy phê duyệt, triển khai tổ chức giám sát theo kế hoạch đề ra. Hoạt động của ban thanh tra Nhân dân (TTND) và ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) đã đi vào nền nếp, hiệu quả thiết thực, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã chủ trì tổ chức Hội nghị phản biện Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ phường Hạc Thành lần thứ I, góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Để hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ trong thời gian tới ngày càng hiệu quả, MTTQ các cấp cần quan tâm chỉ đạo sâu sát và tăng cường hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động theo quy định mới, phát huy tốt vai trò trong công tác GS&PBXH của MTTQ. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp đối với ban TTND, GSĐTCCĐ; chú trọng khâu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, có chế độ, chính sách phù hợp cho thành viên các ban. Bên cạnh đó, cần tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tăng cường về cơ sở, bám sát cơ sở, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng hoạt động của ban TTND, ban GSĐTCCĐ, tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân trên địa bàn chủ động thực hiện quyền giám sát của Nhân dân...
Linh mục Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Caritas Giáo phận Công giáo Thanh Hóa: Lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ giáo dân nghèo
Những năm qua, với vai trò là người đứng đầu Caritas Giáo phận Công giáo Thanh Hóa tôi luôn phát huy tinh thần đoàn kết, không chỉ động viên, giúp đỡ bà con giáo dân thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, mà còn luôn dẫn dắt bà con giáo dân “Kính Chúa, yêu nước”, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Tôi còn tích cực vận động các nhà hảo tâm, bà con giáo dân trong và ngoài nước đóng góp quỹ “Bác ái”. Từ nguồn quỹ, đã tổ chức hàng trăm chuyến đi thăm hỏi, tặng quà cho hàng nghìn bà con giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 25 tỷ đồng. Cụ thể: Hưởng ứng chương trình “Tết vì người nghèo”, Tòa giám mục, Caritas Thanh Hóa, các giáo xứ, họ đạo đã thăm và trao tặng 20.718 suất quà tết cho người nghèo, trị giá gần 9 tỷ đồng; hỗ trợ Nhân dân trong tỉnh, các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai trên 8,5 tỷ đồng; hỗ trợ 4.828 suất gạo tình thương; tặng 10.200 suất cơm, cháo tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, hàng trăm chuyến xe “0” đồng hỗ trợ bệnh nhân nghèo; trao 800 xe lăn cho người khuyết tật; tặng hàng nghìn suất quà cho bà con vùng cao; trao học bổng cho trẻ em nghèo. Định kỳ 2 lần/quý, Caritas Giáo phận Thanh Hóa tổ chức luân phiên khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con giáo dân tại các giáo xứ trên địa bàn toàn tỉnh... Bên cạnh đó, Caritas Thanh Hóa còn hỗ trợ 9 tỷ 350 triệu đồng giúp đỡ 152 hộ gia đình nghèo có mái ấm kiên cố nhằm an cư lạc nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 42/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024-2025.
Lê Xuân Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn 3, xã Tân Ninh: Phát huy vai trò ban công tác mặt trận trong xây dựng nông thôn mới
Xác định chương trình XDNTM là nhiệm vụ lâu dài, không có điểm dừng và đòi hỏi phải thực hiện đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch, do đó Ban công tác mặt trận thôn 3, xã Tân Ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mỗi người dân hiểu sâu sắc về ý nghĩa, mục đích, có nhận thức đúng về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình để góp công sức XDNTM.
Thôn đã huy động đóng góp trên 1 tỷ đồng, vận động Nhân dân hiến hơn 2.000m2 đất, vật kiến trúc trên đất mở rộng hơn 3km đường giao thông, tham gia hàng nghìn ngày công lao động trồng, chăm sóc đường hoa, vệ sinh môi trường, xây dựng tường rào, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang nhà cửa... Các tổ chức thành viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù của tổ chức mình, nhiều mô hình đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các tổ chức thành viên, sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, năm 2021 thôn đã đạt chuẩn thôn NTM.
Từ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” gắn với xây dựng thôn NTM, ban công tác mặt trận thôn rút ra một số kinh nghiệm đó là: Phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời cấp ủy đảng đối với cuộc vận động. Quán triệt sâu sắc quan điểm và phương châm thực hiện nhất quán “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, tránh tư tưởng nóng vội chạy theo thành tích. Ban công tác mặt trận chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên phân công, hiệp thương thống nhất hành động một cách hiệu quả. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong cộng đồng, thực hiện tốt Luật Dân chủ ở cơ sở; đa dạng các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư; thường xuyên, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng điển hình trong quá trình thực hiện.
Bài và ảnh: Phan Nga
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu