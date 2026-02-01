Thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghiệp

Hạ tầng công nghiệp, từ quy hoạch, mặt bằng sản xuất, giao thông, logistics đến hạ tầng năng lượng, được xác định là những yếu tố then chốt quyết định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh Thanh Hóa đang tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiến tạo hệ thống hạ tầng công nghiệp đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng quan trọng để thu hút các nhà đầu tư mới và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Vận hành hệ thống xử lý nước thải tại CCN Hợp Thắng, xã Hợp Tiến.

Theo đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS&CKCN), trong năm 2025, tỉnh đã tổ chức triển khai lập 12 đồ án quy hoạch xây dựng, gồm 1 đồ án quy hoạch chung, 9 đồ án quy hoạch phân khu và 2 đồ án quy hoạch chi tiết. Việc lập, trình và phê duyệt các đồ án được thực hiện đúng tiến độ theo các kế hoạch của UBND tỉnh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với định hướng phát triển dài hạn. Đây không chỉ là bước đi kỹ thuật mà còn là nền móng quan trọng để hình thành không gian công nghiệp hiện đại, tạo dư địa thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Hoạt động thu hút đầu tư tại KKTNS&CKCN tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực.

Từ những tín hiệu tích cực và quyết tâm mới trong đầu tư hạ tầng, trong năm 2025, nhiều đoàn nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia, Ấn Độ... đã đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Thanh Hóa. Trọng tâm xúc tiến tập trung vào các dự án quy mô lớn, hiện đại như hạ tầng các KCN số 4, 5, 6, 16; tổng kho LNG KKTNS; các dự án điện khí LNG, điện mặt trời... cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ nét sang công nghiệp xanh, công nghiệp năng lượng và logistics hiện đại. Cùng với đó, hàng loạt dự án trọng điểm đã được khởi công, khánh thành như Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn, Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam, Dự án Cảng container và Cảng tổng hợp Long Sơn, KCN WHA Smart Technology - Thanh Hóa... Những dự án này không chỉ gia tăng năng lực sản xuất mà còn từng bước định hình hệ sinh thái công nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực.

Song song với các KCN, lĩnh vực phát triển cụm công nghiệp (CCN) tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong năm 2025, toàn tỉnh có thêm 5 dự án CCN được chấp thuận chủ trương đầu tư, nâng tổng số CCN được thành lập và đang triển khai đầu tư lên 50 cụm, với tổng diện tích khoảng 1.781ha. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 13.200 tỷ đồng, trong đó vốn đã thực hiện lũy kế gần 5.000 tỷ đồng. Đặc biệt, đã có 6/8 CCN cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, đủ điều kiện thu hút các dự án thứ cấp. 19/21 CCN đủ điều kiện và đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), với tổng diện tích cần GPMB hơn 605ha. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, tạo thêm quỹ đất sản xuất cho doanh nghiệp, nhất là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điển hình như CCN làng nghề Quảng Châu - Quảng Thọ, nằm trên địa bàn phường Sầm Sơn, có quy mô khoảng 22,5ha. Đây là CCN được quy hoạch nhằm phục vụ di chuyển các cơ sở, hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống trong khu dân cư vào khu tập trung, qua đó hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch văn minh, hiện đại.

Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình GPMB do phạm vi thu hồi đất lớn, liên quan nhiều hộ dân, song đến nay công tác GPMB đã hoàn thành 100%. Đồng chí Đặng Anh Đức, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Sầm Sơn cho biết: Việc hoàn thành GPMB là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt, thực hiện công khai, minh bạch phương án bồi thường, tăng cường đối thoại, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Đây là tiền đề quan trọng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Hiện nay, chủ đầu tư là Công ty CP Phát triển đô thị Sầm Sơn đang tích cực tổ chức thi công san lấp, chuẩn bị các điều kiện để thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Song song với hạ tầng mặt bằng sản xuất, hạ tầng năng lượng tiếp tục được ngành điện quan tâm đầu tư. Trong năm 2025, tổng mức đầu tư cho lưới điện trên địa bàn tỉnh đạt 3.255 tỷ đồng. Ngành điện đã tập trung nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện, từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại, lưới điện thông minh, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng. Nhờ đó, hệ thống điện cơ bản đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, đặc biệt tại các khu vực công nghiệp trọng điểm.

Với đà tăng trưởng của các ngành công nghiệp chủ lực như lọc hóa dầu, thép, vật liệu xây dựng, sản xuất điện, dệt may, da giày và chế biến nông - lâm - thủy sản, cùng sự phát triển của KKTNS&CKCN vệ tinh, Thanh Hóa đang đứng trước nhiều dư địa tăng trưởng mới. Dự kiến trong năm 2026, nhiều dự án KCN lớn và khoảng 20 CCN đủ điều kiện thu hút các dự án thứ cấp, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, hướng tới sản phẩm có giá trị gia tăng lớn.

Theo bà Lưu Thị Nga, Trưởng Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương, ngành đang theo dõi sát tình hình sản xuất và đầu tư hạ tầng, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư. Đồng thời, triển khai hiệu quả Nghị quyết 66.4 của Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng, nhất là đất san lấp phục vụ các dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư và tạo động lực cho tăng trưởng công nghiệp trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Bách Nguyên