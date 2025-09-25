Thủ tướng Thái Lan nêu giải pháp cho 4 lĩnh vực trọng tâm

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết chính phủ của ông đã chuẩn bị dự thảo tuyên bố chính sách để trình lên Quốc hội nhằm định hướng cho việc quản lý Thái Lan trong một khung thời gian giới hạn trước khi đất nước bước vào cuộc tổng tuyển cử mới.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu sau lễ nhận sắc lệnh phê chuẩn của Hoàng gia, tại Bangkok ngày 7/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dự thảo chính sách của Thủ tướng Anutin nhấn mạnh các giải pháp cho 4 lĩnh vực trọng tâm là kinh tế, an ninh, quản lý thiên tai và các vấn đề xã hội.

Về các vấn đề kinh tế, chính phủ sẽ giảm chi phí sinh hoạt cho người dân thông qua các sáng kiến như chương trình đồng chi trả “Khon La Khrueng," cùng với việc cắt giảm chi phí vận tải, hậu cần và năng lượng. Ngoài ra, chính phủ sẽ thúc đẩy việc sử dụng năng lượng thay thế nhiều hơn để dễ tiếp cận và thân thiện hơn với người dùng.

Về các vấn đề an ninh, cụ thể như trong trường hợp tranh chấp biên giới Thái Lan-Campuchia, chính phủ sẽ áp dụng cách tiếp cận kép, kết hợp các biện pháp ngoại giao với các chiến lược quân sự để bảo vệ chủ quyền và lợi ích của người dân Thái Lan.

Về quản lý thiên tai, Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu đẩy nhanh việc thiết lập các hệ thống cảnh báo và các biện pháp phòng ngừa, tinh giản các quy định và quy trình để đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả cho người dân, đồng thời thắt chặt các biện pháp ngăn chặn tham nhũng hoặc xử lý sai các nỗ lực cứu trợ.

Về các vấn đề xã hội, Thủ tướng Anutin cam kết chính phủ sẽ có hành động mạnh mẽ chống lại nạn buôn bán ma túy, cờ bạc, cờ bạc trực tuyến và các mạng lưới lừa đảo quy mô lớn đã gây ra thiệt hại đáng kể cho người dân và nền kinh tế. Ngoài ra, chính phủ sẽ buộc các quan chức phải chịu trách nhiệm bằng cách thực thi các biện pháp kỷ luật và pháp lý nghiêm ngặt, bao gồm đình chỉ ngay lập tức và truy tố hình sự.

Thủ tướng Anutin cũng khẳng định cam kết của chính phủ hỗ trợ nông dân giải quyết tình trạng giá nông sản thấp và nạn buôn bán nông sản bất hợp pháp xuyên biên giới làm suy yếu giá cả thị trường trong nước, cải thiện các dịch vụ y tế công cộng nhằm đảm bảo mọi lứa tuổi đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện và thuận tiện, cải cách pháp lý liên quan đến giáo dục cùng với việc chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi của Thái Lan sang một xã hội carbon thấp, nhằm tăng cường tiềm năng cạnh tranh của đất nước trên trường quốc tế.

Ngoài ra, chính phủ sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về việc sửa đổi Hiến pháp để cho phép người dân tham gia soạn thảo hiến pháp mới. Sự kiện này sẽ diễn ra cùng ngày với cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.

Cũng trong bài phát biểu này, Thủ tướng Anutin công bố kế hoạch giải tán Hạ viện trong vòng 4 tháng kể từ khi tuyên bố chính sách của chính phủ được trình lên Quốc hội, với việc giải tán dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026. Điều này sẽ cho phép công chúng thực hiện quyền bỏ phiếu của mình vào tháng 3 hoặc chậm nhất là đầu tháng 4/2026 theo quy định của Ủy ban Bầu cử.

Thủ tướng Anutin cho biết nội các đã vạch ra các hướng dẫn mới cho các cuộc họp và tinh giản khuôn khổ làm việc để loại bỏ các bước rườm rà, đảm bảo tuân thủ pháp luật đồng thời cho phép thực hiện các dự án nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Ông cũng yêu cầu tất cả các thành viên nội các phải sẵn sàng làm việc cả 7 ngày trong tuần và tham dự các cuộc họp bổ sung hằng tuần nếu cần thiết để giải quyết kịp thời các vấn đề của đất nước./.

Theo TTXVN