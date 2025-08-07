Thủ tướng: Phải tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025

Thủ tướng nhấn mạnh năm 2025 đã bước sang tháng thứ 8, thời gian trôi rất nhanh, trong khi công việc rất nhiều, đòi hỏi cao, do đó phải tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 7/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố để thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2025; tình hình giải ngân đầu tư công; tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý 3 và thời gian tới.

Dự phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; thành viên Chính phủ; lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện ban, cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội; lãnh đạo tỉnh, thành phố; lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2025 đã bước sang tháng thứ 8, thời gian trôi qua rất nhanh, trong khi công việc rất nhiều, đòi hỏi cao, do đó phải tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025.

Thủ tướng cho biết 7 tháng qua, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường như Hoa Kỳ công bố mức thuế đối ứng mới với nhiều quốc gia; tăng trưởng kinh tế toàn cầu nhưng dự báo mới vẫn ở mức thấp; xung đột tại một số khu vực tiếp tục kéo dài và phát sinh; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt; các vấn đề an ninh phi truyền thống phức tạp...

Ở trong nước, cả nước đang triển khai quyết liệt, đồng bộ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 8,3%-8,5% và ứng phó với chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ; quyết liệt triển khai “bộ tứ trụ cột” theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị; tổ chức kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ và tích cực chuẩn bị cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm truyền thống Công an Nhân dân, 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9...; phòng, chống thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai; chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội Đảng lần thứ XIV...

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đại hội XIII của Đảng, tình hình kinh tế- xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước.

Trong 7 tháng của năm 2025, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; bội chi ngân sách nhà nước, nợ công được kiểm soát tốt; tăng trưởng được thúc đẩy.

Cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều phát triển tích cực, lần đầu tiên xuất nhập khẩu vượt 500 tỷ USD, xuất siêu hơn 10 tỷ USD.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm, không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường; đối ngoại được đẩy mạnh...

Đại diện các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham dự phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bên cạnh những mặt được, trước bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức, ảnh hưởng tới các động lực tăng trưởng truyền thống, các động lực tăng trưởng mới đang ở giai đoạn đầu, cần thời gian để phát huy hiệu quả; thể chế, pháp luật, thủ tục hành chính còn vướng mắc; các vấn đề an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, sữa giả, ma túy, an ninh mạng... còn nhiều thách thức; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng của năm 2025; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý 3 và thời gian tới; đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các đại biểu phân tích bối cảnh tình hình; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương; những điểm nổi bật, cũng như khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân khách quan, chủ quan; bài học kinh nghiệm...

Đặc biệt, các đại biểu cần chỉ ra những những yếu tố tích cực, tiêu cực ảnh hưởng lớn đến nước ta; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới; việc thích ứng linh hoạt, hiệu quả với thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ; giải pháp để làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm 2025.

Thủ tướng lưu ý đánh giá tình hình triển khai “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị, nhất là về phát triển kinh tế tư nhân; tiến độ thực hiện của các bộ, ngành, địa phương để giảm tối thiểu 30% thủ tục, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ; việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và phân cấp, phân quyền; tình hình triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; giải quyết những vấn đề dự án tồn đọng từ trước; chuẩn bị khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.../.

