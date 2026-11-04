Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

Sáng 4/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.

Phiên họp đánh giá toàn diện tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng qua; thảo luận các giải pháp trọng tâm cho 2 tháng cuối năm, đặc biệt là việc hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội; các giải pháp kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Phát biểu ý kiến khai mạc Phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của thời điểm hiện nay khi cả nước bước vào giai đoạn then chốt để tăng tốc về đích năm 2026 theo các chương trình hành động triển khai Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ chốt.

Đặc biệt, phiên họp diễn ra trong bối cảnh Quốc hội đang thảo luận sôi nổi về tình hình kinh tế-xã hội và hàng loạt dự án luật trọng điểm có tác động sâu rộng, nhiều mặt tới đời sống và sự phát triển của đất nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Xác định công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật là một trong những nội dung trọng tâm hàng đầu của phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận kỹ lưỡng, lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến thẩm tra của các cơ quan Quốc hội cũng như đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội.

Từ đó, Chính phủ sẽ khẩn trương hoàn thiện, giải trình xác đáng để trình Quốc hội xem xét thông qua các dự án luật, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu tham dự phiên họp.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hai tháng cuối năm 2026, Thủ tướng chỉ rõ những nhóm giải pháp mang tính then chốt cần thực hiện với quyết tâm cao độ. Trong đó, đặc biệt coi trọng giải pháp kiểm soát lạm phát và giữ vững cân đối vĩ mô, tập trung điều hành linh hoạt, đồng bộ về giá cả, thị trường tiền tệ, tín dụng và lãi suất; vừa củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, vừa có các biện pháp mạnh mẽ kích thích sản xuất, kinh doanh nhằm tạo động lực tăng trưởng vững chắc cho những tháng cuối năm và cả năm 2027.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, dứt điểm xử lý các dự án còn tồn đọng, ách tắc; coi giải ngân đầu tư công là động lực dẫn dắt, kích hoạt mạnh mẽ các dòng vốn đầu tư tư nhân cũng như dòng vốn FDI trực tiếp và gián tiếp. Cùng với đó, phát triển toàn diện văn hóa-xã hội, chú trọng đồng bộ các mục tiêu trong lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh xã hội song hành cùng phát triển kinh tế.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự phiên họp.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu toàn thể thành viên Chính phủ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bàn thảo thực chất, đi thẳng vào các giải pháp cụ thể, khả thi để nỗ lực hoàn thành thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu đã đề ra cho năm 2026, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2027.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhất là xung đột tại Trung Đông; giá xăng dầu thế giới tháng 10 tăng 3-4,2% so tháng 9; các nền kinh tế lớn có xu hướng thắt chặt tiền tệ, dòng vốn gián tiếp rút mạnh khỏi các nước đang phát triển.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại phiên họp.

Trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt xử lý các vấn đề lạm phát, nhập siêu, lãi suất, đầu tư công, doanh nghiệp...; giao kịch bản tăng trưởng quý IV cho từng bộ, ngành, địa phương; giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%, giảm 2% giá bán lẻ điện từ ngày 1/11/2026.

Nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng tiếp tục xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; IMF nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 của Việt Nam từ 7,1% lên 8,4%; tổ chức xếp hạng tín nhiệm R&I lần đầu đưa Việt Nam vào nhóm xếp hạng đầu tư. Cụ thể: các ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Quang cảnh phiên họp.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 ước tăng 15% so cùng kỳ, 10 tháng tăng 12,4%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13%; 33/34 địa phương có IIP tăng, 11/34 địa phương tăng từ 15% trở lên. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 10 đạt 52,3 điểm, cao hơn tháng 9 (51,9 điểm), là tháng thứ 16 liên tiếp hơn 50 điểm, cho thấy sản xuất kinh doanh tiếp tục tích cực.

Tiêu dùng tháng 10 tăng 14,7% so cùng kỳ, 10 tháng tăng 13,5%, trong phạm vi cận dưới mục tiêu cả năm (13-15%); khách quốc tế đạt 19,5 triệu lượt, tăng 13,8%.

Thu hút FDI tiếp tục là điểm sáng: Vốn đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74%; thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%. Xuất nhập khẩu đạt kỷ lục hơn 1.010 tỷ USD, lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD, tăng 32,3%, trong đó xuất khẩu đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5%, vượt mục tiêu cả năm (15-16%); tháng 10 xuất siêu 7,31 tỷ USD (tháng 9 là 1,30 tỷ USD), giúp nhập siêu 10 tháng giảm còn 12,07 tỷ USD (9 tháng là 19,42 tỷ USD).

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Bộ Tài chính đánh giá, tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được giữ vững: bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện; giá xăng dầu thấp so khu vực. Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; quyết liệt chỉ đạo các tổ chức tín dụng giảm 1,5-2%/năm lãi suất cho vay; đến ngày 21/10/2026, huy động vốn bằng VND tăng 12,65% so cuối năm 2025, cao hơn tăng trưởng tín dụng bằng VND (10,2%); thị trường ngoại hối, tỷ giá cơ bản ổn định.

Doanh nghiệp huy động 610,85 nghìn tỷ đồng qua cổ phiếu, trái phiếu; phát hành trái phiếu Chính phủ đạt 86,5% kế hoạch năm (400 nghìn tỷ đồng), cao hơn cùng kỳ 62,5 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 2,44 triệu tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán năm, tăng 11%; đồng thời miễn, giảm, gia hạn khoảng 366,6 nghìn tỷ đồng thuế, phí... để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 708,57 nghìn tỷ đồng, bằng 74,1% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 217,5 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối và 19,7% về tỷ lệ...

Theo Báo Nhân Dân

Nguồn: https://nhandan.vn/thu-tuong-le-minh-hung-chu-tri-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-10-post1000055.html