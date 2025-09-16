Thủ tướng Chính phủ: Triển lãm 80 năm đã thành công rực rỡ, vượt kỳ vọng

Phát biểu tại chương trình bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề: “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Triển lãm đã thành công rực rỡ, vượt kỳ vọng và sự mong đợi, tỏa sáng tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Sức mạnh - Vinh quang - Tự hào chúng ta là người Việt Nam”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề: “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tối ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại chương trình bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề: “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Tham dự chương trình có đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương; các vị khách quý đại diện các nước, tổ chức quốc tế, cùng đông đảo người dân và bạn bè, du khách quốc tế.

Các đại biểu tham dự chương trình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Văn phòng Chính phủ nhận Bằng khen của Thủ tướng và giải “Không gian trưng bày tiêu biểu”

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, nội dung phong phú và cách thể hiện sáng tạo, Triển lãm đã ghi dấu bằng những con số kỷ lục, được nhân dân nồng nhiệt đón nhận và gây ấn tượng sâu đậm với bạn bè quốc tế.

Tại chương trình bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 36 tập thể có thành tích xuất sắc; trao thưởng, chúc mừng các đơn vị đạt giải “Không gian trưng bày tiêu biểu” tại Triển lãm.

Trong đó, Văn phòng Chính phủ vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể có thành tích xuất sắc. Gian Triển lãm của Văn phòng Chính phủ “Văn phòng Chính phủ - 80 năm đồng hành cùng dân tộc” là một trong 15 “Không gian trưng bày tiêu biểu” của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Cùng nhau viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc

Thủ tướng nhấn mạnh: Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sau 19 ngày sôi động, đầy cảm xúc với nhiều hoạt động, sự kiện đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, thu hút trên 10 triệu người dân từ khắp mọi miền đất nước, người Việt Nam ở nước ngoài và các vị khách quốc tế, Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã thành công rất tốt đẹp, vượt kỳ vọng và sự mong đợi của tất cả chúng ta.

Thủ tướng nhấn mạnh: Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ, Triển lãm lần này đã thể hiện rõ sự hấp dẫn, vẻ đẹp tinh tế, hài hoà của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại kiên cường và tương lai tươi sáng - Ảnh VPG/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, tất cả các không gian triển lãm đều tái hiện sinh động, tôn vinh lịch sử cách mạng hào hùng, những thành tựu nổi bật của đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập đến nay, đặc biệt là trong 80 năm kể từ khi giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngay cả thành công của Triển lãm lần này là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực vượt bậc của 28 bộ, ngành Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 tập đoàn, tổng công ty lớn, đầu tàu của cả nước, tất cả đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, “thần tốc thi công”, thể hiện rõ tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Doanh nghiệp đồng hành, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”, cùng chung tay làm nên thành công tốt đẹp của Triển lãm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chúc mừng các cơ quan được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức và thực hiện Triển lãm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Thủ tướng, đó chính là cội nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng Việt Nam, thể hiện qua lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công” và tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”, giúp chúng ta giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến trường kỳ; vượt qua muôn vàn khó khăn của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển; vượt qua khủng hoảng, thiên tai, dịch bệnh, tỏa sáng tinh thần tự lực, tự cường; không ngừng củng cố tiềm lực của đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và thực hiện triển lãm - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Triển lãm lần này cũng thể hiện rất rõ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, “tình đồng chí, nghĩa đồng bào” bằng nhiều nội dung phong phú, sinh động và cách trình bày, thể hiện lôi cuốn, hấp dẫn, thấm đậm văn hoá đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc anh em từ khắp mọi miền đất nước thân yêu của chúng ta.

Thủ tướng cho rằng, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khẳng định quan điểm dân là gốc, Nhân dân làm nên lịch sử.

Tất cả nội dung triển lãm đều thể hiện những thành tựu vĩ đại của Nhân dân qua các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Tất cả mọi hoạt động trong triển lãm đều vì Nhân dân, phục vụ Nhân dân.

“Chúng ta rất cảm động trước những nụ cười, những ánh mắt và cả những giọt nước mắt vui mừng, phấn khởi, tự hào của người dân tham quan, thụ hưởng các không gian trưng bày hiện đại, các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động trải nghiệm độc đáo, với khoảng trên 10 triệu người đã đến tham quan triển lãm, hàng chục triệu người xem qua truyền hình, phát thanh cùng hàng trăm nghìn người dự các buổi tiệc âm nhạc, nghệ thuật sôi động, lắng đọng lòng người với những ấn tượng không bao giờ quên”, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương với địa phương, giữa Nhà nước và Nhân dân.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao giải “Không gian trưng bày tiêu biểu” cho các đơn vị tham gia - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong tất cả các hoạt động, các không gian triển lãm, từ “Kiến tạo phát triển”, “Sáng tạo để kiến thiết”, “Khát vọng bầu trời” đến “Vì tương lai xanh”, “Đầu tàu kinh tế”, “Khởi nghiệp kiến quốc”, lan toả mạnh mẽ thông điệp về đất nước, con người Việt Nam thông minh, sáng tạo, khát vọng, giàu nghị lực nhưng chân thành, cởi mở, mến khách; với sự kết hợp hài hoà, tài tình giữa nội lực và ngoại lực, giữa các cơ quan, địa phương trong hệ thống chính trị. Đó cũng chính là cội nguồn tạo nên những “kỳ tích” trí tuệ, bản lĩnh của Nhân dân Việt Nam trong suốt 80 năm qua và thể hiện khát vọng bay cao, vươn xa của Nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Theo Thủ tướng, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khẳng định chân lý độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và nâng tầm trí tuệ Việt Nam.

Bằng sự tái hiện sinh động các minh chứng lịch sử, Triển lãm chính là một bức tranh tổng thể, sâu sắc và toàn diện những thành tựu vĩ đại của sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc gắn với xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta qua các thời kỳ. Càng trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách, chúng ta càng thấy rõ sự đúng đắn, sáng suốt về con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan, phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam và bối cảnh quốc tế mà Bác Hồ kính yêu và Đảng ta đã lựa chọn. Mỗi hình ảnh, mỗi hiện vật, mỗi tư liệu, tài liệu tại Triển lãm đều thể hiện, khắc hoạ trí tuệ tuyệt vời Việt Nam, về con người Việt Nam dũng cảm, kiên cường, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, về những công trình, dự án khoa học, công nghệ đưa trí tuệ Việt Nam sánh vai cùng thế giới.

Tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng chỉ rõ, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khẳng định văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam; đồng thời thể hiện rõ tinh thần yêu nước nồng nàn và niềm tin son sắt của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhân dân ta.

Triển lãm đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, từ các cụ già, các cựu chiến binh đến đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, học sinh, sinh viên, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế...

Đặc biệt, Triển lãm lần này đã thể hiện rõ sự hấp dẫn, vẻ đẹp tinh tế, hài hoà của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại kiên cường và tương lai tươi sáng; được xây dựng trên nền tảng số hoá, ứng dụng công nghệ mới với sức sáng tạo phi thường của trí tuệ Việt Nam.

Tất cả các không gian triển lãm đã hoà nhịp, tạo nên bức tranh tổng thể vừa mang đậm truyền thống lịch sử hào hùng, vừa thấm đẫm bản sắc văn hoá, nhân văn sâu sắc, vừa được thể hiện trong khung cảnh màu sắc rực rỡ, âm thanh sôi động, ánh sáng lung linh, hiện đại nhưng đậm đà bản sắc dân tộc luôn cuốn hút, hấp dẫn người tham quan; an ninh, an toàn được bảo đảm trong suốt thời gian triển lãm; góp phần tạo động lực, khơi nguồn cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh, để chúng ta tự tin, tự hào khi nói với bạn bè quốc tế rằng, Việt Nam là một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc và đang tự tin vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Màn pháo hoa tầm cao tại Đông Anh - Hà Nội khép lại sự kiện Triển lãm Thành tựu Đất nước sau 19 ngày mở cửa

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự tâm huyết, trách nhiệm, sự nỗ lực, sức sáng tạo của các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các nhà khoa học, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đơn vị tổ chức nghệ thuật, các tình nguyện viên cùng toàn thể đồng chí, đồng bào đã chung tay làm nên thành công rực rỡ của Triển lãm, tỏa sáng tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Sức mạnh - Vinh quang - Tự hào chúng ta là người Việt Nam”.

Theo Thủ tướng, sự thành công của Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự khởi đầu tốt đẹp cho những sự kiện trọng đại tới đây và các chương trình đại nhạc hội quy mô quốc gia, khu vực, quốc tế trong tương lai. Thủ tướng cho biết, Hội chợ Mùa Thu 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay tại Trung tâm Triển lãm quốc gia - nơi tinh thần đổi mới, sáng tạo, hợp tác và phát triển sẽ tiếp tục được thắp sáng và ngày càng lan toả.

"Tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam đang ở phía trước. Chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc bằng tinh thần yêu nước, niềm tự hào, sự tự tin, bản lĩnh kiên cường của “con cháu Lạc Hồng”, bằng lòng nhân ái, văn minh, văn hiến, khát vọng cháy bỏng vươn xa, bay cao của trí tuệ con người Việt Nam. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Theo VGP