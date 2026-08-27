Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa phá đường dây buôn lậu kim cương

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa có thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Thành phố Hồ Chí Minh về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với số lượng lớn.

Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa phá đường dây buôn lậu kim cương

Ngày 27/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa có thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Thành phố Hồ Chí Minh về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với số lượng lớn.

Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa phá đường dây buôn lậu kim cương

Nhóm đối tượng trong đường dây buôn lậu kim cương tại Việt Nam. Ảnh: Tuyết Hạnh

Đường dây này được xác định hoạt động từ năm 2024 đến nay, đã buôn lậu hơn 33.400 viên kim cương, với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng, gây thất thu thuế hàng trăm tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa phá đường dây buôn lậu kim cương

Toàn văn thư khen như sau:

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương số lượng lớn, bắt khởi tố 39 đối tượng, thu giữ 1.593 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác của vụ án. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã móc nối, hình thành đường dây buôn lậu xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn tinh vi, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã buôn lậu hơn 33.400 viên kim cương với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng, gây thất thu thuế hàng trăm tỷ đồng.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ, sự mưu trí, tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Kết quả điều tra khám phá vụ án đã góp phần bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Thay mặt Chính phủ, Tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích của các đồng chí. Đề nghị Bộ Công an kịp thời khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân theo quy định, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng, bóc gỡ đường dây tội phạm, khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.

Tin liên quan:

Từ khóa:

#công an tỉnh Thanh Hóa #Kim cương #Buôn lậu #Thủ tướng chính phủ #thành phố hồ chí minh #Đấu tranh #Tấn công trấn áp tội phạm #Triệt phá #Quốc gia #Lực lượng chức năng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao kinh phí hỗ trợ, bàn giao nhà cho gia đình chính sách

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao kinh phí hỗ trợ, bàn giao nhà cho gia đình chính sách

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26/8, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ và bàn giao nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã Thiệu Hóa và Thiệu Quang.
Đoàn công tác Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tặng quà các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn công tác Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tặng quà các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26/8, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 (phường Sầm Sơn) và trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc tại Trung...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh