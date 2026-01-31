Thọ Xuân đột phá xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại

Kế thừa thành quả của 4 đơn vị xã, thị trấn cũ, gồm: thị trấn Thọ Xuân, xã Xuân Trường, Xuân Giang, Xuân Hồng, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã đã được quan tâm đầu tư, từng bước cải thiện.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã Thọ Xuân đang từng bước được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND xã, một số hạng mục hạ tầng được đầu tư từ lâu đã xuống cấp, quy mô nhỏ, chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và gia tăng dân số, nhất là vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển theo tiêu chí xã NTM nâng cao trước đây - nay là XDNTM hiện đại và định hướng đô thị. Trong đó, hạ tầng giao thông còn một số tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường trục xã và đường thôn, xóm có mặt đường hẹp, nền đường chưa đạt chuẩn, một số đoạn xuống cấp; hệ thống rãnh thoát nước dọc tuyến chưa được đầu tư đồng bộ, còn xảy ra tình trạng đọng nước cục bộ khi mưa lớn. Hệ thống chiếu sáng công cộng mới được đầu tư trên một số tuyến chính, chưa phủ kín các tuyến đường xã, thôn, ngõ xóm, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Hạ tầng kỹ thuật (điện, nước sạch, thoát nước, viễn thông, công nghiệp) còn thiếu đồng bộ: lưới điện chủ yếu đi nổi, một số khu vực sử dụng đường dây, cột điện cũ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng mỹ quan; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch tập trung còn thấp; hệ thống thoát nước sinh hoạt và nước mưa chưa hoàn chỉnh, chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và tiêu chí hạ tầng đô thị; tiến độ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Thọ Nguyên còn chậm, chưa thu hút được nhà đầu tư thứ cấp. Hạ tầng viễn thông tuy phát triển nhanh nhưng vẫn còn tình trạng cáp treo chồng chéo, chưa được chỉnh trang đồng bộ; thiếu điểm wifi công cộng tại các không gian sinh hoạt chung.

Hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, thương mại) tuy cơ bản đáp ứng nhu cầu nhưng chưa đồng đều giữa các khu vực; một số công trình trường học, nhà văn hóa thôn, chợ nông thôn đã xuống cấp; thiết chế thể thao cơ sở còn thiếu, chưa có nhiều không gian luyện tập, vui chơi công cộng đạt chuẩn.

Hạ tầng môi trường còn nhiều bất cập do hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung chưa được đầu tư đồng bộ; trạm xử lý nước thải đã xây dựng nhưng chưa được vận hành. Không gian cây xanh, công viên còn hạn chế, chưa hình thành hệ thống không gian xanh theo định hướng phát triển đô thị...

Từ thực trạng trên, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, UBND xã Thọ Xuân đã xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện khâu đột phá xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; trọng tâm là hạ tầng giao thông. Trong đó, xã sẽ tập trung chỉ đạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; trong đó, hạ tầng giao thông là khâu đột phá trọng tâm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Theo đồng chí Lê Ngọc Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cấp ủy, chính quyền sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phát triển, hoàn thiện kết cấu kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông; đưa mục tiêu, nhiệm vụ này vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Chỉ đạo, kiên quyết, dứt điểm tạo chuyển biến rõ nét về công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất, mặt bằng sạch đáp ứng tiến độ khởi công đầu tư xây dựng các dự án. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, đầu tư công hàng năm để triển khai thực hiện, tăng cường quản lý chất lượng công trình đảm bảo quy định hiện hành của Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và hiệu quả các dự án hạ tầng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trước mắt, xã sẽ tổ chức rà soát, lập và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng xã Thọ Xuân sau sáp nhập, phấn đấu hoàn thành trong tháng 1/2026; đồng thời lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch phân khu theo kế hoạch của tỉnh, làm cơ sở triển khai các chương trình, dự án đầu tư phát triển trên địa bàn xã. Ưu tiên mở rộng, cải tạo các tuyến đường trục xã đã xuống cấp và nâng cấp các cầu. Đến năm 2027, các trục chính cơ bản được mở rộng và thông suốt, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, dịch vụ và thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Tiếp tục triển khai và hoàn thiện các dự án trọng điểm, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật - xã hội và môi trường. Khởi công xây dựng mới các tuyến đường trọng yếu, gồm 3 tuyến kết nối chính: tuyến từ quảng trường đi Quốc lộ 47B; tuyến từ thôn Lệ Trạch đi thôn Yên Kênh; tuyến từ cầu Chằm đi đường Thọ Xuân – Lam Sơn, đồng thời xây dựng cầu qua sông Nông Giang nối thôn Lệ Trạch với thôn Yên Kênh nhằm tăng cường liên kết vùng và đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng. Bên cạnh đó, tiếp tục cải tạo, mở rộng các tuyến đường trục chính, xây dựng các tuyến kết nối thôn, xóm; nâng cấp hệ thống cầu, cống, mương rãnh đi kèm để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn và hạn chế ngập úng trên địa bàn. Tiếp tục nâng cấp, cải tạo các trường học; nâng cấp nhà văn hóa, hoàn thiện các khu thể thao và không gian sinh hoạt cộng đồng. Kiên cố hóa kênh mương chính, gia cố đê xung yếu, nâng cao hiệu quả chống lũ và phòng, chống thiên tai. Xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, mở rộng nghĩa trang; chỉnh trang cảnh quan, trồng cây xanh, bảo đảm mỹ quan nông thôn - đô thị...

Bài và ảnh: Phạm Ngọc