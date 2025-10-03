Thị trường giao dịch phát thải carbon Trung Quốc phát triển mạnh mẽ

Báo cáo phát triển thị trường carbon quốc gia (2025) do Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc biên soạn và công bố mới đây cho thấy, tính đến cuối tháng 8/2025, tổng khối lượng giao dịch hạn ngạch thị trường giao dịch phát thải carbon quốc gia đạt 696 triệu tấn, tổng kim ngạch giao dịch đạt 47,826 tỷ Nhân dân tệ (NDT-khoảng 6,7 tỷ USD).

Theo Báo cáo, sức sống của thị trường giao dịch phát thải carbon quốc gia tiếp tục được nâng cao. Năm 2024, thị trường giao dịch phát thải carbon quốc gia đã hoạt động tổng cộng 242 ngày giao dịch, khối lượng giao dịch hạn ngạch phát thải carbon trung bình hàng ngày tăng 43,55% so với chu kỳ thực hiện trước đó.

Khối lượng giao dịch tích lũy cả năm đạt 189 triệu tấn, kim ngạch giao dịch hạn ngạch phát thải carbon hàng năm đạt 18,114 tỷ NDT (khoảng 2,5 tỷ USD), đạt mức kỷ lục mới kể từ khi thị trường bắt đầu giao dịch trực tuyến vào năm 2021. Năm 2024, cường độ phát thải carbon của ngành điện quốc gia đã giảm 10,8% so với năm 2018, và thị trường carbon đã đóng một vai trò quan trọng trong việc này.

Bên cạnh khối lượng giao dịch đạt mức kỷ lục, mức độ sẵn sàng tham gia của các đơn vị giao dịch cũng tăng lên. Báo cáo cho thấy, trong năm 2024, có 1.471 đơn vị phát thải chính đã tham gia vào thị trường giao dịch phát thải carbon quốc gia, tăng 1,38% so với chu kỳ thực hiện trước đó.

Các giao dịch đều diễn ra vào tất cả các ngày giao dịch trong năm 2024, số lượng giao dịch trong cả năm đã tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Kể từ năm 2025, mức độ sẵn sàng tham gia giao dịch của các đơn vị phát thải chính đã tăng lên. Tính đến cuối tháng 8/2025, tổng khối lượng lệnh mua và bán trong các giao dịch thỏa thuận niêm yết đã tăng 232% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 3/2025, tiếp theo ngành sản xuất điện, Quốc vụ viện Trung Quốc đã chính thức phê duyệt việc đưa các ngành luyện thép, xi măng và nhôm vào thị trường giao dịch phát thải carbon quốc gia.

Sau khi thị trường giao dịch phát thải carbon quốc gia lần đầu tiên mở rộng phạm vi bao phủ, hơn 1.300 đơn vị phát thải trọng điểm mới đã được bổ sung, tỷ lệ phát thải carbon dioxide được bao phủ đã tăng lên hơn 60% tổng lượng phát thải carbon dioxide toàn quốc.

Thị trường giao dịch khí thải nhà kính tự nguyện quốc gia là một công cụ chính sách quan trọng khác được Trung Quốc triển khai nhằm hỗ trợ đạt được mục tiêu “carbon kép” sau khi thị trường giao dịch khí thải nhà kính quốc gia ra đời.

Tháng 3/2025, lô chứng nhận giảm phát thải tự nguyện đầu tiên được đăng ký mới đã được giao dịch trên hệ thống giao dịch. Báo cáo cho thấy tính đến cuối tháng 8/2025, khối lượng giao dịch tích lũy của thị trường giao dịch khí thải nhà kính tự nguyện quốc gia là 2,7061 triệu tấn, với kim ngạch giao dịch là 229 triệu NDT (khoảng 32 triệu USD), giá giao dịch trung bình nhiều lần đạt trên 100 nhân dân tệ/tấn.

Báo cáo nhấn mạnh, trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống hỗ trợ chính sách liên quan của thị trường carbon quốc gia, mở rộng phạm vi các ngành công nghiệp thuộc phạm vi của thị trường giao dịch quyền phát thải carbon và các lĩnh vực hỗ trợ của thị trường giao dịch giảm phát thải khí nhà kính tự nguyện theo từng giai đoạn và từng bước; không ngừng làm phong phú thêm các loại hình giao dịch, thực thể giao dịch và phương thức giao dịch của thị trường carbon quốc gia, tạo ra một môi trường thị trường công bằng, cởi mở và minh bạch hơn; phấn đấu tối ưu hóa hiệu quả phân bổ nguồn lực phát thải carbon và tối đa hóa lợi ích.

Đồng thời, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực hất về khí hậu trong nhiều lĩnh vực và nhiều kênh khác nhau; tăng cường công nhận lẫn nhau về công nghệ, phương pháp và tiêu chuẩn trong lĩnh vực thị trường carbon với các quốc gia, khu vực và tổ chức quốc tế liên quan; thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương dựa trên giao dịch giảm phát thải tự nguyện và đẩy nhanh việc xây dựng một thị trường carbon hiệu quả hơn, năng động hơn và có ảnh hưởng quốc tế hơn./.

Theo TTXVN