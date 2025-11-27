Thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồ Vương

Chiều 27/11, Đảng uỷ xã Hồ Vương tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồ Vương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Hồ Vương Mai Xuân Quang phát biểu khai mạc hội thi.

Tham gia hội thi, có 5 thí sinh tiêu biểu đại diện cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm: Soạn đề cương thuyết trình, Thuyết trình và Trả lời câu hỏi.

Với tinh thần nghiêm túc, các thí sinh tham gia thi đã thể hiện được kiến thức về quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồ Vương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thí sinh đến từ Đảng bộ trường THPT Mai Anh Tuấn trình bày phần thi.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồ Vương lần thứ I đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm đưa Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc nhất.

Nguyễn Thuý (CTV)