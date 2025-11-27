Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Xây dựng Đảng

Thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồ Vương

Nguyễn Thuý (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 27/11, Đảng uỷ xã Hồ Vương tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồ Vương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồ Vương

Chiều 27/11, Đảng uỷ xã Hồ Vương tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồ Vương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồ Vương

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Hồ Vương Mai Xuân Quang phát biểu khai mạc hội thi.

Tham gia hội thi, có 5 thí sinh tiêu biểu đại diện cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm: Soạn đề cương thuyết trình, Thuyết trình và Trả lời câu hỏi.

Với tinh thần nghiêm túc, các thí sinh tham gia thi đã thể hiện được kiến thức về quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồ Vương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồ Vương

Thí sinh đến từ Đảng bộ trường THPT Mai Anh Tuấn trình bày phần thi.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồ Vương lần thứ I đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm đưa Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồ Vương

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc nhất.

Nguyễn Thuý (CTV)

Từ khóa:

#Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX #xã Hồ Vương #Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ xx #Nghị quyết của Đảng #Cuộc thi tìm hiểu #Thí sinh #Nhiệm kỳ #sự lãnh đạo của Đảng #tổ chức #Mục tiêu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Sơn Thủy phòng ngừa “tham nhũng vặt”

Sơn Thủy phòng ngừa “tham nhũng vặt”

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa có tính cấp bách vừa thường xuyên, lâu dài, Đảng ủy xã Sơn Thủy đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh