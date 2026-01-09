Đảng ủy xã An Nông trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Sáng 9/1, Đảng ủy xã An Nông tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 và 7/11 năm 2025 cho các đảng viên đủ 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã An Nông trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Buổi lễ diễn ra trong thời điểm xã An Nông đang tích cực cùng Nhân dân cả nước thi đua lao động, sản xuất, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Hà Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Nông phát biểu chúc mừng các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Nông nhấn mạnh: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với quá trình cống hiến bền bỉ, trách nhiệm và trung thành của các đảng viên qua các thời kỳ. Những đóng góp của các đảng viên nhiều tuổi Đảng là tài sản tinh thần quý báu của Đảng bộ, là tấm gương để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, đồng hành, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi lễ, đại diện đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng đã bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được tặng Huy hiệu Đảng, xem đây là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của mỗi đảng viên. Các đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên cộng sản, nêu gương sáng trong gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng Đảng bộ và địa phương ngày càng phát triển.

