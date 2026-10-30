Tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng giải quyết án hành chính

Sáng 30/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật trong giải quyết và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh đối với các cơ quan thuộc đối tượng giám sát và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Toàn cảnh buổi giám sát.

Trong giai đoạn từ ngày 1/1/2024 đến ngày 27/10/2026, trên địa bàn tỉnh có 220 bản án, quyết định hành chính phải thi hành; trong đó đã thi hành xong 181 bản án, quyết định, còn 39 bản án, quyết định chưa thi hành xong.

Các vụ việc tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, nhất là thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyết định hành chính liên quan; một số vụ thuộc lĩnh vực xây dựng, đầu tư và chính sách hỗ trợ đào tạo.

Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong giải quyết và thi hành án hành chính vẫn còn những khó khăn, vướng mắc đó là: Một số cơ quan hành chính chưa thực hiện đầy đủ việc tham gia tố tụng, cung cấp hồ sơ và báo cáo tiến độ; công tác đôn đốc chưa chuyển hóa đồng đều thành kết quả thi hành án trên thực tế.

Việc xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp chậm thi hành chưa đạt yêu cầu; đến thời điểm lập báo cáo chưa có trường hợp bị xử lý kỷ luật.

Các đại biểu phát biểu tại buổi giám sát.

Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ của một số cơ quan, người có thẩm quyền có thời điểm chưa kịp thời, đầy đủ; việc tham gia tố tụng, đối thoại, giải trình và tổ chức thi hành bản án của một số cơ quan hành chính còn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Việc thông báo kết quả thi hành, theo dõi, đôn đốc và chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính có thời điểm còn chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức thi hành...

Các đại biểu phát biểu tại buổi giám sát.

Trên cơ sở thảo luận tại buổi làm việc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Hải đã chỉ ra các điểm nghẽn chính gây khó khăn cho công tác thi hành án hành chính ở các cơ quan được giám sát. Từ đó, kiến nghị các cơ quan được giám sát xây kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Đồng thời tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp kịp thời hồ sơ, tài liệu, thông tin có liên quan; nghiêm túc tổ chức thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Bên cạnh đó, cần rà soát lại các bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của tòa án để tổ chức thi hành ngay.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Hải phát biểu tại buổi giám sát.

Các cơ quan tố tụng và cơ quan thi hành án dân sự cần kịp thời cung cấp hồ sơ vụ việc, hướng dẫn các địa phương tổ chức thi hành án hành chính... Thông qua đó nhằm đẩy nhanh tiến độ thi hành án, góp phần bảo vệ công lý, quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Quốc Hương