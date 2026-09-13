Tháo gỡ “điểm nghẽn” nguồn cung vật liệu xây dựng, phục vụ thi công các công trình, dự án

Trong tháng 8/2026, tỉnh Thanh Hóa đã điều chỉnh nâng công suất 3 mỏ khoáng sản, 6 mỏ hoàn thành thuê đất và đi vào hoạt động, bổ sung khoảng 4,24 triệu m3 vật liệu xây dựng (VLXD) cho thị trường. Đây là con số minh chứng cho kết quả của việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” nguồn cung VLXD mà ngành nông nghiệp và môi trường đã và đang quyết liệt thực hiện.

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu bổ sung khoảng 13,5 triệu m3 VLXD thông thường phục vụ các công trình, dự án trọng điểm và nhu cầu thị trường trước ngày 30/9/2026.

Việc bổ sung VLXD góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm, tạo điều kiện ổn định thị trường, hạn chế tình trạng khan hiếm, biến động giá, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Đây cũng là bước đi quan trọng để Thanh Hóa thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn làm chủ đầu tư là công trình có ý nghĩa quan trọng hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Nghi Sơn, tăng khả năng kết nối giữa cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A với Khu Kinh tế Nghi Sơn và hệ thống cảng biển. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, các ngành, địa phương đã tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” về mặt bằng, VLXD, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục.

Theo anh Nguyễn Văn Thành, Công ty TNHH Hoàng Tuấn, hiện công ty đảm nhiệm thi công hơn 7km tại tuyến số 1, Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn. Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, việc đảm bảo đủ VLXD phục vụ san lấp giúp công ty triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công. Đến nay, nhà thầu đã thảm bê tông nhựa được khoảng 3,6km; nhiều đoạn cơ bản hoàn thành nền và móng đường. Giá trị thực hiện đạt khoảng 183 tỷ đồng, tương đương gần 52% hợp đồng.

Dự báo, từ nay đến cuối năm, nhất là vào mùa cao điểm xây dựng, nhu cầu tiêu thụ VLXD sẽ tăng cao. Do vậy, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương hoàn thành thủ tục bổ sung nguồn cung khoảng 13,5 triệu m3 VLXD thông thường phục vụ các công trình, dự án trọng điểm và nhu cầu thị trường trước ngày 30/9/2026.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định “6 rõ - 1 xuyên suốt”, người đứng đầu chịu trách nhiệm đến kết quả cuối cùng, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm; lấy tiến độ và sản phẩm cuối cùng làm thước đo đánh giá; nhiệm vụ được kiểm đếm hằng tuần. Sở tham mưu UBND tỉnh chủ trương đấu giá các mỏ khoáng sản; tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù trong cấp phép, nâng công suất các mỏ vật liệu phục vụ các dự án đầu tư công, kịp thời cung cấp cho các công trình, dự án trọng điểm. Đồng thời, rà soát, xử lý các mỏ đã cấp phép nhưng không đưa vào khai thác, không để thiếu VLXD trở thành điểm nghẽn của tăng trưởng; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép và khai thác không đúng thiết kế mỏ được duyệt.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các ban quản lý dự án, các địa phương, doanh nghiệp rà soát toàn diện thực trạng các mỏ vật liệu, thông tin về vị trí mỏ, giấy phép khai thác, trữ lượng, công suất, đầu mối liên hệ.

Xã Tượng Lĩnh hiện có 3 mỏ đất làm vật liệu san lấp, với tổng công suất hơn 900.000m3/năm, phục vụ nhiều công trình xây dựng trên địa bàn và nhiều khu vực lân cận. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Thời gian qua, xã đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng nhằm đưa mỏ mới vào khai thác. Ngoài ra, xã chỉ đạo đơn vị chức năng, đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường công tác nắm bắt thông tin; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn. Tới đây, để góp phần đảm bảo nguồn cung đất san lấp từ các mỏ trên địa bàn, xã sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng rà soát trữ lượng, công suất, kiên quyết xử lý nếu phát hiện những mỏ đầu cơ, không hoạt động theo cam kết”.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát các dự án đầu tư công và xây dựng phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản phục vụ dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, các Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh; UBND các xã, phường khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu thi công các công trình do đơn vị làm chủ đầu tư khẩn trương tiếp nhận thông tin; chủ động liên hệ với các chủ mỏ để lập kế hoạch khai thác và ký hợp đồng sử dụng khoáng sản tại khu vực mỏ cung cấp cho các dự án, công trình. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu chủ các mỏ nghiêm túc chấp hành việc cung cấp VLXD cho các dự án đầu tư công theo đúng giá niêm yết, đảm bảo đầy đủ khối lượng và tiến độ. Trường hợp các chủ mỏ không chấp hành, căn cứ quy định của pháp luật sẽ tạm dừng hoạt động khai thác và báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Bài và ảnh: Lan Anh