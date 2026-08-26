Tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong lĩnh vực môi trường

Trong những năm qua, tỉnh và ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường, từ việc ban hành cơ chế, chính sách, quy hoạch, thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường (BVMT) đến xử lý các điểm nóng, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng... Tuy nhiên, công tác BVMT vẫn còn những “điểm nghẽn” cần sớm được tháo gỡ.

Đoàn kiểm tra của Sở NN&MT kiểm tra công tác vận hành khu xử lý nước thải của Công ty TNHH HTV Ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ, xã Công Chính.

Một trong những vấn đề nổi lên là nhiều bãi chôn lấp rác thải đã quá tải, không đáp ứng yêu cầu về chôn lấp hợp vệ sinh như: bãi rác thải Trung Sơn tại phường Sầm Sơn, bãi rác thải núi Voi tại phường Bỉm Sơn, bãi rác thải tại xã Sao Vàng... Một số lò đốt rác thải gặp vướng mắc, khó khăn về thủ tục pháp lý trong quá trình vận hành như lò đốt rác thải tại các xã Nga Thắng, Như Thanh, Nông Cống, Kim Tân. Đặc biệt, Nhà máy xử lý rác thải Đông Nam của Công ty Ecotech có công suất xử lý tối đa 500 tấn/ngày, mặc dù mới đưa vào vận hành, nhưng đã phải tạm dừng hoạt động, gây khó khăn trong việc tổ chức xử lý rác thải cho các phường trung tâm của tỉnh.

Để tháo gỡ những khó khăn trước mắt, tỉnh đã, đang chỉ đạo ngành chức năng và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy, khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt như: nhà máy đốt rác phát điện tại phường Bỉm Sơn; nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Quảng Minh tại phường Nam Sầm Sơn; khu xử lý chất thải Nghi Sơn tại xã Trường Lâm (giai đoạn 2); khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng...

Theo đại diện lãnh đạo Phòng Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), trong khi chờ các nhà máy, khu xử lý rác thải trên hoàn thiện và đi vào hoạt động, sở đã hướng dẫn các địa phương vận hành các bãi chôn lấp rác đúng quy trình kỹ thuật; xây dựng phương án mở rộng quy mô một số bãi rác đang quá tải như mở rộng bãi rác Sao Vàng thêm 6ha, bãi rác Hà Trung thêm 3ha trong năm 2026. Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư lò đốt rác hoàn thiện thủ tục pháp lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho nhà đầu tư. Đề nghị Công ty Ecotech tiếp tục nghiên cứu, cải tiến quy trình công nghệ xử lý, sớm đưa Nhà máy xử lý rác thải Đông Nam vận hành trở lại.

Ngoài những tồn tại, hạn chế liên quan đến xử lý chất thải, việc hình thành các trang trại với quy mô lớn tập trung trong cùng một khu vực, đặc biệt là các trang trại nuôi lợn, cũng đặt ra những thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Để kiểm soát nguy cơ trên, giải pháp được Sở NN&MT xác định là thường xuyên hướng dẫn, cập nhật, phổ biến các kiến thức pháp luật mới về BVMT để doanh nghiệp và người dân nắm bắt và thực thi theo quy định. Đôn đốc các cơ sở sản xuất đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải và vận hành thường xuyên, đúng quy trình kỹ thuật. Cùng với đó, tổ chức rà soát toàn bộ các cơ sở có phát sinh nguồn nước thải, khí thải ở các điểm xả thải với lưu lượng lớn, yêu cầu lắp đặt trạm quan trắc tự động, camera giám sát khu vực xử lý nước thải, đồng hồ điện riêng cho hệ thống xử lý chất thải để tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát.

Trưởng Phòng Môi trường, Sở NN&MT Nguyễn Thị Minh Huệ cho biết: “Ngành đang tập trung kiểm tra, rà soát các trang trại chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với các trang trại thuộc thẩm quyền đăng ký môi trường của cấp xã, UBND có nhiệm vụ kiểm tra để có biện pháp xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động hoặc xây dựng lộ trình chấm dứt hoạt động đối với các trang trại, gia trại không bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. Đối với các trang trại có quy mô lớn, Sở NN&MT sẽ chủ trì tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật BVMT”.

Thực tế cho thấy, trước nguy cơ ô nhiễm môi trường, áp lực rác thải sinh hoạt và thách thức biến đổi khí hậu, việc thẳng thắn nhận diện và khơi thông các “điểm nghẽn” trong lĩnh vực môi trường trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây cũng là một trong những giải pháp căn cơ để kiến tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững.

Bài và ảnh: Phong Sắc