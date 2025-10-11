Thành lập Hội Doanh nghiệp xã Thiệu Trung

Sáng 11/10, UBND xã Thiệu Trung tổ chức tọa đàm kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2025) và ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Thiệu Trung.

Các đại biểu dự buổi tọa đàm.

Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình (VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình); Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo xã Thiệu Trung và đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư trên địa bàn xã.

Theo thống kê, trên địa bàn xã có 89 doanh nghiệp đang duy trì hoạt động thường xuyên, chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, nông nghiệp. Trong 9 tháng năm 2025, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân đã đóng góp 5,6% thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tạo việc làm cho trên 1.600 lao động.

Nhờ những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân, tình hình kinh tế - xã hội xã Thiệu Trung phát triển khá; văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; đời sống Nhân dân được cải thiện; bộ mặt đô thị và nông thôn nhiều khởi sắc.

Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung Trịnh Đình Tùng phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung Trịnh Đình Tùng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân xã đạt được trong năm 2025 và những năm qua. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo; nhận thức rõ những khó khăn, thách thức; đồng thời, tranh thủ tối đa thời cơ, vận hội mới của xã... để chủ động rà soát chiến lược sản xuất kinh doanh; cơ cấu lại sản xuất; đổi mới phương pháp quản trị doanh nghiệp. Tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả và lợi nhuận...

Lãnh đạo xã Thiệu Trung chúc mừng Ban chấp hành lâm thời Hội Doanh nghiệp xã.

Dịp này, xã Thiệu Trung đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Thiệu Trung. Hội được tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trung Hiếu