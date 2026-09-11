Thanh Hóa: Thời tiết mát mẻ, một số nơi có dông lốc, mưa lớn cục bộ

Sáng 11/9, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa phát tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh. Trong vài giờ tới, nhiều khu vực có khả năng xảy ra mưa rào, cục bộ có mưa to, kèm dông sét và gió mạnh; trên biển có nguy cơ xuất hiện lốc xoáy, sóng cao.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết cho thấy, các vùng mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào, cục bộ có mưa to và dông tại vùng biển tỉnh Thanh Hóa và một số khu vực thuộc các xã, phường Cẩm Tú, Mường Lý, Nghi Sơn, Thạch Bình.

Đồng thời, các vùng mây đối lưu đang phát triển trên khu vực tỉnh Phú Thọ đang di chuyển về phía tỉnh Thanh Hóa.

Trong khoảng thời gian từ nay đến vài giờ tới, các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, di chuyển, gây mưa rào, cục bộ có mưa to và rải rác có dông, sét kèm gió mạnh tại các khu vực nêu trên.

Sau đó, mưa dông có khả năng lan sang các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các xã, phường Cẩm Thạch, Điền Quang, Đồng Lương, Linh Sơn, Tam Lư, Tam Thanh, Thạch Lập, Thiết Ống, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Văn Nho, Văn Phú, Yên Khương, Yên Thắng và các khu vực lân cận trong tỉnh.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển có thể xuất hiện lốc xoáy, sóng cao, gây nguy cơ gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển và cơ sở hạ tầng, đe dọa an toàn tính mạng con người.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

LP