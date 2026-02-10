Thanh Hóa tăng cường giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 948/VPCP-CN ngày 29/1/2026 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh về quản lý giá vật liệu xây dựng; kịp thời tham mưu, báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường thu thập, xử lý thông tin, công bố giá vật liệu xây dựng kịp thời, sát với thị trường; đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, thổi giá.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát nguồn cung, nhu cầu sử dụng vật liệu tại địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, kiểm soát chặt sản lượng khai thác; nghiên cứu mở mới các mỏ, nâng công suất khai thác theo quy định nhằm tăng nguồn cung cho thị trường, góp phần bình ổn giá. Công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải bảo đảm công khai, minh bạch, chống đầu cơ, thao túng thị trường.

Đối với các chủ đầu tư, nhà thầu, UBND tỉnh yêu cầu chủ động quản lý chi phí, cập nhật giá gói thầu phù hợp với diễn biến thị trường; đánh giá rủi ro biến động giá vật liệu xây dựng, bảo đảm nguồn cung trong quá trình thực hiện dự án.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 4/3/2026.

LP (Nguồn UBND tỉnh)