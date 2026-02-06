Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường tại 80 cơ sở năm 2026

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ năm 2026 trên địa bàn tỉnh do Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Kế hoạch nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về môi trường; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở.

Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường như: hồ sơ môi trường (báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ), việc thu gom, xử lý chất thải; thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra các năm trước; kiểm tra thực tế hệ thống xử lý chất thải và lấy mẫu nước thải, khí thải hoặc không khí xung quanh để đánh giá hiệu quả xử lý. Kết quả kiểm tra sẽ được thông báo công khai tại cơ sở; các vi phạm (nếu có) sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đối tượng kiểm tra là các cơ sở đã được phê duyệt hồ sơ môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường, dự kiến 80 cơ sở, thuộc các nhóm ngành có nguy cơ ô nhiễm cao như: sản xuất giấy, bột giấy và chế biến lâm sản (18 cơ sở); chế biến nông sản, thực phẩm (3 cơ sở); luyện kim (2 cơ sở) và đặc biệt là nhóm trang trại chăn nuôi tập trung (57 cơ sở) tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Thời gian kiểm tra được thực hiện từ khi ban hành kế hoạch đến hết tháng 12/2026. Quá trình kiểm tra bảo đảm khách quan, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm, không gây cản trở hoạt động của cơ sở được kiểm tra.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện; định kỳ 6 tháng và khi kết thúc kế hoạch tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời báo cáo đột xuất khi phát hiện các vụ việc vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ môi trường.

Xem danh sách các cơ sở dự kiến kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường năm 2026 tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)