Thanh Hóa có 4 tác giả đoạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2025

Sáng 14/1, tại Thủ đô Hà Nội, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2025 cho các tác giả, hội viên trong cả nước. Trong đó, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Thanh Hóa có 4 tác giả được trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2025, thuộc lĩnh vực Mỹ thuật và Điện ảnh.

NSND, Hoạ sỹ Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam, phát biểu tổng kết công tác chấm giải VHNT năm 2025

Năm 2025, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam thu hút sự tham gia của tất cả 34 Hội VHNT tỉnh, thành phố, với 441 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả thuộc nhiều chuyên ngành. Các tác phẩm dự giải gồm 10 chuyên ngành: Văn học, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Điện ảnh, Sân khấu, Múa, Văn nghệ dân gian, Lý luận phê bình Văn học và Kiến trúc. Trong đó, văn học là lĩnh vực có số lượng tác phẩm dự giải nhiều nhất với 152 tác phẩm; tiếp đến là nhiếp ảnh (102 tác phẩm), mỹ thuật (86 tác phẩm) và âm nhạc (76 tác phẩm).

Sau quá trình thẩm định, xét chọn nghiêm túc, Hội đồng Giải thưởng đã quyết định trao 85 giải thưởng, gồm: 10 giải cho các tác phẩm xuất sắc của 10 Hội VHNT chuyên ngành Trung ương và 75 giải dành cho các tác phẩm của hội viên các Hội VHNT tỉnh, thành phố. Cơ cấu giải gồm 4 giải A, 14 giải B, 19 giải C, 18 giải Khuyến khích và 5 giải Tác giả trẻ.

Tham dự giải, Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa có 4 tác giả được trao Giải Khuyến khích thuộc lĩnh vực Mỹ thuật và Điện ảnh, gồm: Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Thị Ngọc, Phạm Hồng Vân và Cầm Bá Phượng.

Ban Tổ chức trao giải A cho các tác giả thuộc Hội VHNT các tỉnh, thành phố.

Đánh giá về chất lượng giải thưởng năm nay, Ban Tổ chức cho biết, các tác phẩm được lựa chọn đều là những sáng tác tiêu biểu, đã được xuất bản, công bố, triển lãm hoặc trình diễn rộng rãi, nhận được sự quan tâm của công chúng và giới chuyên môn. Nhiều tác phẩm thể hiện rõ sự tìm tòi, đổi mới sáng tạo, đồng thời vẫn bám sát đời sống xã hội, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và định hướng tư tưởng nghệ thuật.

Ban Tổ chức trao 10 giải xuất sắc cho hội viên Hội VHNT chuyên ngành Trung ương.

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả, trong đó Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa có 4 tác giả được trao giải thuộc lĩnh vực Mỹ thuật và Điện ảnh.

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2025 không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với lao động sáng tạo của văn nghệ sĩ cả nước, mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền VHNT Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bá Phượng