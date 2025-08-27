Thăm hỏi, động viên cán bộ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt bị thương khi đi làm nhiệm vụ

Thực hiện kế hoạch phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 5 trên địa bàn biên giới, ngày 26/8, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt đã thành lập 8 tổ công tác, phối hợp với các lực lượng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra trên địa bàn xã Hiền Kiệt.

Cán bộ y tế xã sơ cứu ban đầu cho đồng chí Lò Văn Hiền.

Trong đó tổ công tác số 4 gồm 3 đồng chí: Trung tá Lò Văn Hiền, Đội trưởng vũ trang; Thiếu tá Lang Văn Định, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Ho; Thiếu tá Hà Văn Chiện, nhân viên Trạm Kiểm soát Biên phòng Ho, cùng 5 đồng chí Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã hỗ trợ di dời các hộ dân trên địa bàn bản Ho có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét.

Lúc 11h45 cùng ngày, trong khi đang hỗ trợ di dời người và tài sản giúp gia đình ông Vi Văn Sự ở bản Ho, xã Hiền Kiệt, Trung tá Lò Văn Hiền, cán bộ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt và Trung úy Lê Ngọc Vũ, Công an xã Hiền Kiệt bất ngờ một khối lượng đất, đá lớn trên taluy dương sau nhà sạt lở làm đổ sụp ngôi nhà. Phần mái nhà và xà ngang đè lên người hai đồng chí Hiền và Vũ. Lực lượng tại chỗ phải mất 30 phút đào bới mới đưa được hai đồng chí ra khỏi nơi bị nạn.

Lực lượng chức năng và nhân dân khẩn trương đào bới đất, đá tìm kiếm 2 nạn nhân.

Đồn Biên phòng Hiền Kiệt và các lực lượng chức năng đã tổ chức sơ cứu ban đầu và đưa các đồng chí bị thương đến Trạm Y tế xã để cấp cứu. Đồng chí Vũ bị thương phần mềm sau khi sơ cứu sức khỏe đã ổn định; đồng chí Hiền bị chấn thương vùng ngực, chấn thương phần mềm đùi, mu bàn chân trái và trầy xước nhiều chỗ trên cơ thể.

Ngay sau đó đơn vị đã đưa đồng chí Lò Văn Hiền về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc.

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh thăm, động viên Trung tá Lò Văn Hiền.

Chiều 26/8, ngay sau khi nhận được báo cáo của Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc để thăm hỏi, động viên đồng chí Trung tá Lò Văn Hiền.

Hải Chuyền – Trương Tùng (CTV)