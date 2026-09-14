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Tây Đô ra mắt mô hình doanh nghiệp đồng hành phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Tô Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 14/9, UBND xã Tây Đô tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Doanh nghiệp trên địa bàn xã Tây Đô đồng hành cùng địa phương trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số”.

Tây Đô ra mắt mô hình doanh nghiệp đồng hành phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Chiều 14/9, UBND xã Tây Đô tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Doanh nghiệp trên địa bàn xã Tây Đô đồng hành cùng địa phương trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số”.

Mô hình được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

Tây Đô ra mắt mô hình doanh nghiệp đồng hành phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Xã Tây Đô ra mắt mô hình “Doanh nghiệp trên địa bàn xã Tây Đô đồng hành cùng địa phương trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số”.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Tây Đô đề nghị các doanh nghiệp phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với địa phương; tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Việc ra mắt mô hình là bước cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn xã. Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tô Hà

Từ khóa:

#Xã Tây Đô #Khoa học công nghệ #Chuyển đổi số #Chủ tịch UBND #Mô hình #đồng hành #chất lượng phục vụ Nhân dân #Địa phương #ra mắt #Chính quyền

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