Tây Ban Nha chỉ trích Italia và Đức làm “suy yếu tinh thần đoàn kết EU”

Tây Ban Nha đã bày tỏ quan ngại về việc không được mời tham dự một cuộc họp không chính thức trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), do Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Đức Friedrich Merz triệu tập nhằm thảo luận định hướng kinh tế tương lai của khối.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni. Ảnh: Getty Images.

Cuộc họp kín diễn ra tại lâu đài Alden Biesen (Bỉ) ngày 12/2, với sự tham dự của 19 quốc gia thành viên, trong đó có Pháp, Ba Lan, Hà Lan và Hungary, cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Tây Ban Nha là nền kinh tế lớn duy nhất trong EU không có đại diện tại cuộc gặp này.

Theo các nguồn tin, Tây Ban Nha đã trao đổi với Rome về việc bị loại khỏi cuộc họp, cho rằng các cơ chế tham vấn bên lề như vậy có thể làm gia tăng chia rẽ thay vì củng cố đồng thuận nội khối. Tuy nhiên, phía Madrid khẳng định không yêu cầu được bổ sung tham dự, mà nhấn mạnh nguyên tắc minh bạch và bao trùm trong quá trình hoạch định chính sách chung.

Chương trình nghị sự của cuộc họp tập trung vào một số ưu tiên như hoàn tất Thị trường chung, đơn giản hóa quy định, giảm chi phí năng lượng, thúc đẩy chính sách thương mại “tham vọng và thực tế”, xem xét cơ chế phí phát thải và các sáng kiến phục hồi năng lực công nghiệp. Các bên thống nhất sẽ tiếp tục thảo luận tại kỳ họp Hội đồng châu Âu dự kiến diễn ra trong tháng 3.

Là một nền kinh tế lớn của Liên minh châu Âu ( EU) nhưng Tây Ban Nha đã không được mời tham dự một cuộc họp không chính thức trước thềm hội nghị thượng đỉnh của khối. Ảnh: ESN.

Trước đó, Tây Ban Nha từng ủng hộ một số đề xuất khác biệt so với lập trường của Ý và Đức, bao gồm phát hành trái phiếu chung châu Âu, tăng cường ưu tiên mua sắm sản phẩm sản xuất trong khối và thận trọng hơn trong triển khai thỏa thuận thương mại giữa EU với khối Mercosur.

Động thái của Rome và Berlin diễn ra trong bối cảnh EU đang đối mặt với nhiều thách thức về năng lực cạnh tranh và cơ cấu công nghiệp. Theo số liệu của Ủy ban châu Âu, một số ngành tiêu thụ nhiều năng lượng ghi nhận sụt giảm việc làm và năng suất so với các đối tác lớn. Giới phân tích cho rằng tranh luận hiện nay phản ánh khác biệt về cách tiếp cận giữa các nền kinh tế thành viên trong việc tái định hình mô hình tăng trưởng và củng cố vị thế của EU trong môi trường kinh tế toàn cầu biến động.

Thu Uyên

Nguồn: RT